Nálada v čínskom priemysle sa v septembri zlepšila

Peking 30. septembra (TASR) - Nálada v čínskom priemysle sa pred novým kolom obchodných rokovaní medzi Pekingom a Washingtonom výrazne zlepšila.Index nákupných manažérov (PMI) čínskeho ekonomického denníka Caixin pre čínsky výrobný sektor v septembri stúpol na 51,4 bodu z 50,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je najviac za 1,5 roka. Zlepšila sa domáce ponuka, export však zostáva pod tlakom z dôvodu vyše 1 rok trvajúcej obchodnej vojny s USA.Index Caixin sleduje náladu v menších súkromných firmách.uviedol šéf makroekonomických analýz skupiny CEBM Čeng-šeng Čung. Obchodné konflikty medzi Čínou a USA mali výrazný vplyv na export, produkčné náklady a dôveru firiem."Predstavitelia USA a Čína by sa mali 10. októbra stretnúť vo Washingtone, aby opäť rokovali o riešení obchodného sporu, uviedla CNBC. Podľa nedeľného (29. 9.) vyhlásenia čínskeho ministerstva obchodu vicepremiér a hlavný vyjednávač Liou Che pocestuje počas druhého októbrového týždňa do Washingtonu.