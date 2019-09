Nálada v ekonomike eurozóny je najhoršia za takmer 5 rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 27. septembra (TASR) - Nálada v ekonomike eurozóny klesla a je najhoršia za takmer 5 rokov. Obchodné spory totiž znížili dôveru v priemysle. Nálada v službách sa však zlepšila, čo znížilo obavy z preliatia negatívneho vývoja do najväčšieho sektora ekonomiky eurozóny.Index ekonomického sentimentu Európskej komisie (EK) pre eurozónu v septembri padol takmer na 5-ročné minimum 101,7 bodu zo 103,1 bodu v auguste. Ekonómovia počítali s poklesom len na 103 body. Index sa aktuálne nachádza len tesne nad svojím dlhodobým priemerom a je najnižší od februára 2015.Dôvodom zhoršenie nálady v eurozóne bolo "výrazné zníženie" dôvery v priemysle, uviedla EK. Exportne orientované firmy totiž zápasia s dôsledkami globálnych obchodných sporov.Index dôvery v priemysle v septembri padol na -8,8 bodu z -5,8 bodu v auguste a dostal sa najnižšie za viac ako 6 rokov (od júla 2013). Hlavným dôvodom bol pokles dôvery v nemeckom priemysle, príslušný index sa znížil na -15,6 bodu (najmenej od októbra 2012) z -11,2 bodu. Index ekonomického sentimentu pre Nemecko klesol na 99,4 bodu zo 100,6 % a dostal sa pod svoj dlhodobý priemer prvýkrát od júna 2013.Index dôvery v službách sa, naopak, zvýšil na 9,5 bodu z 9,2 bodu v auguste po troch mesiacoch poklesu. Ekonómovia počítali s nárastom len na 9,3 bodu. To mierne utlmilo obavy, že slabosť výrobného sektora sa preleje aj do sektora služieb.EK v separátnej správe uviedla, že index podnikateľskej klímy v septembri prudko klesol na -0,22 bodu z 0,12 bodu v auguste. Ekonómovia počítali so stagnáciou indexu.