Predstavitelia SaS vítajú, že vláda schválila stratifikáciu nemocníc.

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra - Predstavitelia strany Sloboda a Solidarita (SaS) vítajú, že vláda v piatok schválila stratifikáciu nemocníc. Optimalizácia siete nemocníc je podľa nich jedným z bodov reformného zdravotníckeho programu strany SaS.„Aj opozičná práca má svoj zmysel. Vyzerá to tak, že časť nášho programu má šancu dostať sa do legislatívy. To určite vnímame ako pozitívnu správu,“ uviedla poslankyňa NR SR Jana Cigániková (SaS).SaS podľa predstaviteľov strany dlhodobo upozorňovala na potrebu stratifikácie a opakovane medializovala túto tému, keďže realizácia reformy môže znamenať potrebnú zmenu v slovenskom zdravotníctve k lepšiemu.„Iróniou je, že ministerka teraz bude musieť presviedčať najmä poslanecký klub Smeru-SD na čele s poslancom Ficom, čiže politickú stranu, ktorá Kalavskú do funkcie nominovala. Chceme veriť, že aspoň časť demokratickej opozície, ktorá sa vykrúca, či podporí reformu nemocníc, prestane pri tejto téme politikárčiť,“ povedala Cigániková.Experti z ministerstva zdravotníctva súhlasili s požiadavkami opozície, ktoré majú byť súčasťou konečnej legislatívnej podoby stratifikácie. „Napríklad ide o zadefinovanie maximálnej čakacej doby na jednotlivé výkony, ktorú pripravia vo forme pozmeňujúceho návrhu kolegovia z OĽaNO,” hovorí člen zdravotníckeho tímu SaS Martin Barto. „Takisto by sa malo začať s reformou ambulantnej siete. Zmeniť by sa mali aj povinnosti poisťovní. Keď nejaké oddelenie nebude spĺňať počty výkonov potrebné na to, aby mal pacient garantovanú bezpečnú zdravotnú starostlivosť, poisťovňa v takom prípade nieže nemusí, ale nemôže zazmluvniť takéto výkony,” dodal.Podľa Cigánikovej poslancom ide o to, aby vlastníci poisťovní a zároveň nemocníc nemohli preferovať svoje zariadenia, aj keď nebudú dostatočne bezpečné.Podpredseda Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) Martin Beluský pre TASR reagoval, že materiál o stratifikácii ešte bude vyhodnocovať odborný tím strany pre zdravotníctvo a následne bude o jeho podpore v parlamente rokovať poslanecký klub ĽSNS.Vláda v piatok odobrila zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý prináša reformu slovenských nemocníc. Po rokovaní kabinetu to potvrdil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že reforma je naplánovaná na niekoľko volebných období. Zmyslom navrhovanej právnej úpravy je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy najmä invazívnych a operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Upozornil, že reforma neznamená zatváranie nemocníc.Ako vyplýva z návrhu, ak nemocnica nebude poskytovať kvalitnú starostlivosť, teda nesplní minimálny počet stanovených zdravotných výkonov, nebude ich poskytovanie zdravotná poisťovňa musieť zazmluvniť.