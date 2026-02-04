|
Streda 4.2.2026
Úvodná strana
Nález, ktorý preslávil Gánovce: Sto rokov od objavu neandertálskeho človeka
V roku 1926 bol v Gánovciach pri Poprade počas rutinnej ťažbe travertínu objavený výliatok mozgovne pravekého človeka starý viac ako 105 000 rokov. Predpokladá sa, že patril neandertálskej žene, čo vedecky ...
4.2.2026 (SITA.sk) - V roku 1926 bol v Gánovciach pri Poprade počas rutinnej ťažbe travertínu objavený výliatok mozgovne pravekého človeka starý viac ako 105 000 rokov. Predpokladá sa, že patril neandertálskej žene, čo vedecky potvrdil významný český paleoantropológ profesor Emanuel Vlček. Dokázal tým predpoklad o výnimočnosti tohto objavu, keďže ide o najstarší antropologický nález na území bývalého Česko-Slovenska.
Význam gánovského nálezu potvrdil aj revízny archeologický výskum, ktorý na lokalite prebiehal v niekoľkých etapách. V rokoch 1949 – 1953 sa uskutočnili prvé informatívne prieskumy, na ktoré nadviazal kľúčový systematický interdisciplinárny výskum v rokoch 1955 – 1956, vedený Archeologickým ústavom SAV v Nitre. V rokoch 1957 – 1959 pokračoval výskum pod vedením Archeologického ústavu ČSAV v Prahe v úzkej spolupráci s Ústredným ústavom geologickým v Prahe.
Podtatranské múzeum v Poprade si 100. výročie nálezu pripomenie slávnostnou konferenciou "Nález, ktorý preslávil Gánovce", ktorá sa uskutoční 6. – 7. októbra 2026. Podujatie pripravuje v spolupráci s obcou Gánovce, Archeologickým ústavom SAV, v. v. i., Národným múzeom Praha, Slovenskou numizmatickou spoločnosťou pri SAV, iROZVOJ iREGION, n.o. Poprad a NEANDERTAL o. z.
"Program ponúkne odborné prednášky, besedy, odhalenie busty, uvedenie pamätnej medaily i tvorivé aktivity pre deti. Jubileum má ambíciu vrátiť Gánovce na mapu miest, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili poznanie najstarších dejín človeka v Európe," uvádza riaditeľka Podtatranského múzea Zuzana Homolová.
"Ide o nález svetového významu, ktorý si zaslúži oveľa väčšiu pozornosť verejnosti. Pri príležitosti jubilea navyše vystavíme aj kópiu výliatku mozgovne, ktorá bola dlhé roky uložená v depozitári."
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nález, ktorý preslávil Gánovce: Sto rokov od objavu neandertálskeho človeka © SITA Všetky práva vyhradené.
