Námestie slobody zmení tvár, Banská Bystrica už pozná víťaza súťaže (foto)

Bezbariérová, mestotvorná a vizuálne atraktívna centrálna lokalita

Návrat k ľudskej mierke





Územie Námestia slobody začína Pamätníkom SNP a parkom pod ním, dláždenými plochami medzi hotelom Lux, Domom kultúry, bytovým domom a bankou. Po pretnutí komunikáciou pokračuje bývalým pamätníkom V. I. Lenina a plochami parkovej zelene na území Sídliska. Samospráva sa dlhodobo usiluje o celkovú obnovu uvedeného územia, hlavne priestranstva pred Domom kultúry, ako aj parkoviska pred bývalou Dopravnou bankou. Ide o významnú kompozičnú os v štruktúre mestského prostredia s množstvom miest záujmu s vysokou návštevnosťou. Je súčasťou priameho pešieho spojenia hlavnej železničnej stanice a autobusovej stanice s historickým jadrom a jeho okolím. Spolu so Strieborným námestím a Štadlerovým nábrežím tvorí trojicu najväčších prestupných uzlov mestskej a prímestskej hromadnej dopravy.





10.12.2023 (SITA.sk) - V meste pod Urpínom už poznajú víťaza medzinárodnej urbanisticko-architektonicko-krajinárskej súťaže na komplexnú revitalizáciu Námestia slobody, ktorú vyhlásili v apríli.Informuje o tom mesto s tým, že najvyššie hodnotenie, zo štyroch súťažných tímov v užšom výbere, získal architektonický ateliér Between z Bratislavy.Obnova má dodať celému územiu identitu, podporiť jeho funkčnú logiku, charakter a vizuálne ho zjednotiť. Vznikne tak nová bezpečná, bezbariérová, mestotvorná a vizuálne atraktívna centrálna lokalita Banskej Bystrice. Celkovo ide o územie s rozlohou približne 4,2 hektára.Vyriešiť priestorové a funkčné problémy, povýšiť a podporiť význam hlavnej kompozičnej osi vedenej v smere východ – západ a vrcholiacej Pamätníkom SNP bolo zámerom súťažného zadania.V rámci prvej etapy sa do súťažného dialógu zapojilo dvanásť renomovaných architektonických ateliérov zo Slovenska, Českej republiky, Veľkej Británie a Nemecka.Na hodnotiacom zasadnutí komisie bola začiatkom júna tohto roka na základe kritérií kvality a zoznamu referenčných projektov vybraná štvorica tímov. Počas druhej etapy súťažného dialógu štyri úspešné architektonické ateliéry predstavili hodnotiacej komisii a prizvaným expertom koncepty riešenia rekonštrukcie aj dlhodobej vízie Námestia slobody.V súťažnom dialógu komisiu najviac zaujal návrh a koncepčný prístup architektonického ateliéru Between, ktorý získal najvyššie hodnotenie. Ich nosnou myšlienkou je návrat k ľudskej mierke, podpora lokálnej identity a histórie, užívateľská flexibilita a adaptabilita na klimatické zmeny.„Architekti z tímu Between dokázali zapracovať a výborné rozvinúť odporúčania komisie a odborných expertov bez toho, aby stratili pôvodnú kvalitnú myšlienku z fázy konceptu. Priestor námestia je vyvážený a novonavrhnutý park sa javí ako dobre dostupný a prístupný pre všetkých, teda taký, aký by mestský, urbánny park mal byť,“ povedal člen hodnotiacej komisie taliansky architekt Mauro Mandelli.Kríženie motorovej dopravy a intenzívneho pešieho pohybu je podľa primátora Jána Noska ťažiskovým problémom námestia z pohľadu bezpečnosti chodcov a cyklistov, a tiež z pohľadu plynulosti cestnej premávky.„Opravené cesty a chodníky, bezpečnejšie priechody pre chodcov, zrekonštruované autobusové zastávky a viac zelene. To všetko požadovali v celom priestore Banskobystričania, ktorí sa ešte vo februári 2021 zapojili do dotazníkového prieskumu organizovaného mestom,“ uviedol primátor, ktorý je rád, že predstavy ľudí o tom, ako by malo Námestie slobody vyzerať, sa stanú skutočnosťou.