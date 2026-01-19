Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

19. januára 2026

Námestie SNP v Bratislave prechádza obnovou, magistrát priblížil termíny


Bratislava začala s veľkou rekonštrukciou Námestia SNP. Ide o jedno z najfrekventovanejších a najvýznamnejších priestranstiev v meste, ktoré podľa mesta pôsobilo neurčitým a nesúrodým dojmom. „Toto ...



68f0f9d3bbe6b462977452 676x452 19.1.2026 (SITA.sk) - Bratislava začala s veľkou rekonštrukciou Námestia SNP. Ide o jedno z najfrekventovanejších a najvýznamnejších priestranstiev v meste, ktoré podľa mesta pôsobilo neurčitým a nesúrodým dojmom. „Toto meníme projektom Živé námestie, vďaka čomu tu vznikne kvalitný priestor, ktorý si centrum mesta zaslúži – v úvode Námestie SNP a Námestie Nežnej revolúcie, v ďalšej etape aj Kamenné námestie,“ uviedol pre SITA hovorca magistrátu Peter Bubla.


Počas decembra na Námestí SNP realizovali pokládku inžinierskych sietí a dokončili presádzanie stromov. „Na Poštovej ulici sme sa postupne presunuli do koridorov medzi stromami a fasádami budov a začali sme tiež s prácami na konštrukčných vrstvách spevnených plôch," priblížil hovorca s tým, že po novom roku sa práce na Námestí SNP posunuli aj k fasádam priľahlých budov.

Práce ovplyvňuje počasie


„Vzhľadom na poveternostné podmienky prebiehajú aktuálne výlučne práce, ktoré nevyžadujú takzvané mokré procesy (v našom prípade betonáž podkladného drenážneho betónu), citlivé na nízke teploty a zvýšenú vlhkosť. Ide najmä o búracie práce existujúcich konštrukcií, odstránenie nevyhovujúcich vrstiev a realizáciu podkladových vrstiev zo sypkých materiálov, ako je v našom prípade štrkodrva," vysvetlil Bubla.

Tieto vrstvy sú podľa mesta zhotovované postupným vrstvením a hutnením v súlade s požiadavkami na únosnosť, rovinnosť a stabilitu podložia, čím sa vytvárajú vhodné podmienky pre následnú realizáciu konštrukčných vrstiev s použitím mokrých technológií po zlepšení klimatických podmienok.

„Predpokladáme, že s pokládkou dlažby bude možné začať v druhej polovici februára 2026 (samozrejme, záleží aj od priaznivého vývoja poveternostných podmienok)," spresnil hovorca. Ako dodal, s postupujúcimi prácami by sa mali postupne sprístupňovať aj jednotlivé úseky stavby. Predpokladajú, že časť Poštovej ulice by mohla byť sprístupnená verejnosti už počas apríla.

„Uvedomujeme si, že realizácia stavebných prác v centre mesta predstavuje zvýšenú záťaž pre bezprostredné okolie stavby, obyvateľov, prevádzkovateľov a návštevníkov územia. Z tohto dôvodu je našou prioritou minimalizovať dobu realizácie a sprístupniť dotknuté verejné priestory verejnosti v čo najkratšom možnom termíne," uzavrel Bubla.

Viac zelene a vody v území


Hlavné mesto ohlásilo spustenie prvej etapy projektu Živé námestie vlani v októbri. Prvá etapa sa zameriava na Námestie SNP a Námestie Nežnej revolúcie. Konkrétne o juh Poštovej ulice a úsek Námestia SNP pri kostole Milosrdných bratov, okolie Pamätníka SNP, Námestie Nežnej revolúcie a časť Námestia SNP od Treskoňovej po Špitálsku. Celkový rozsah prác v rámci prvej etapy má byť viac ako 16-tisíc metrov štvorcových.

Projekt má priniesť viac zelene a vody v území – pribudne najmenej 29 nových stromov, 130 metrov štvorcových trávnatých plôch a 406 metrov štvorcových podsadieb. Jeho súčasťou budú tiež vodozádržné opatrenia – podzemné nádrže na zachytávanie dažďovej vody, vodopriepustné plochy a vsakovacie rigoly, ale aj nové prepojenia a chodníky, ktoré zabezpečia jednoduchší a bezbariérový pohyb peších.

Pôvodné betónové a asfaltové povrchy má nahradiť žulová dlažba, pribudne nový mobiliár, cyklostojany a verejné osvetlenie. Súčasťou obnovy má byť aj nasvietenie fasád významných budov a dôstojnejšie okolie Pamätníka SNP, ale aj nové parkovacie mikrozóny pre rezidentov na Drevenej a Klobučníckej. Víťazný návrh premeny verejného priestoru pochádza z dielne Atelier LOIDL v spolupráci s BPR.


Zdroj: SITA.sk - Námestie SNP v Bratislave prechádza obnovou, magistrát priblížil termíny © SITA Všetky práva vyhradené.

