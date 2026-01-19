|
Utorok 20.1.2026
Meniny má Dalibor
Denník - Správy
19. januára 2026
Bolo by to veľmi nerozumné, varoval európske krajiny pred odvetnými clami minister financií USA
Americký minister financií Scott Bessent varoval európske krajiny pred uvalením odvetných ciel v reakcii na hrozby prezidenta Donalda Trumpa, ...
19.1.2026 (SITA.sk) - Americký minister financií Scott Bessent varoval európske krajiny pred uvalením odvetných ciel v reakcii na hrozby prezidenta Donalda Trumpa, ktorý chce získať kontrolu nad Grónskom.
„Myslím si, že by to bolo veľmi nerozumné,“ povedal Bessent novinárom počas prvého dňa Svetového ekonomického fóra. Trump chce získať kontrolu nad autonómnym dánskym územím, pretože ho považuje za „strategické aktívum“.
Na otázku týkajúcu sa Trumpovej správy nórskemu premiérovi, v ktorej spájal svoj záujem o Grónsko s neudelením Nobelovej ceny za mier, Bessent povedal: „O prezidentovom liste Nórsku nič neviem.“
Trump cez víkend oznámil, že od 1. februára budú Británia, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Nórsko a Švédsko čeliť 10 percentným clám na všetok tovar smerujúci do USA, pokým Dánsko nebude súhlasiť s odovzdaním Grónska.
Oznámenie vyvolalo hnev medzi európskymi predstaviteľmi, pričom nemecký vicekancelár Lars Klingbeil v pondelok uviedol, že Európa pripravuje protiopatrenia.
Zdroj: SITA.sk - Bolo by to veľmi nerozumné, varoval európske krajiny pred odvetnými clami minister financií USA © SITA Všetky práva vyhradené.
