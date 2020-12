Námestník SIS zadržaný počas akcie Judáš už nie je vo funkcii, vydieranie odmieta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.12.2020 (Webnoviny.sk) - Boris B., ktorého zadržali počas akcie Judáš, už nie je námestníkom Slovenskej informačnej služby. Ako uviedol jeho právny zástupca Daniel Lipšic po skončení jeho výsluchu médiám, z funkcie ho odvolal riaditeľ tajnej služby Vladimír Pčolinský (Sme rodina). Boris B. podľa Lipšica avizoval na výsluchu odchod do civilu.Lipšic uviedol, že jeho klient priznáva ohrozenie utajovanej skutočnosti, no odmieta obvinenie z vydierania.„Vo vzťahu k skutkom, ktoré sa týkajú vyzradenia utajovaných skutočností, vo vzťahu k nasadeným odposluchom, tam uvádzal okolnosti, za ktorých k tomu prišlo. Vo vzťahu k skutku vydierania, tam tú vinu odmieta, a tá je založená len na jednej domnienke jedného svedka. Tam ani nie je žiadne priame svedectvo, skôr domnienka, usudzovanie jedného svedka,“ vysvetlil advokát.Zároveň podotkol, že nebola naplnená materiálna podmienka na vzatie do väzby. Dodal, že Boris B. zdôvodnil vyzradenie odposluchov tak, že to bolo prezradené už zo strany krajského súdu.V prípade vydierania Lipšic prezradil, že Ľudovít M. vypovedal vo veci inak. Poznamenal, že čítal jeho celú výpoveď.