Slovákom počas pandémie chýba more, pri plánovaní budúcich ciest sú odvážnejší

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovákom počas pandémie koronavírusu , keď platia rôzne zákazy a obmedzenia v cestovaní, najviac chýba more a okolitá príroda. Tvrdí to 58 percent oslovených ľudí. Súčasne je pre viac ako 40 percent respondentov nemožné nájsť náhradu za zážitky sprostredkované práve cestovaním.Na absenciu poznávania nových exotických miest sa posťažovalo 30 percent Slovákov. Najmenej chýba ľuďom ochutnávanie cudzokrajnej kuchyne. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Kiwi.com, ktorý sa zameriaval na to, ako pandémia COVID-19 zmenila cestovanie.Slováci zrejme aj preto tento rok objednávali letenky hlavne do prímorských európskych destinácií, ktoré súčasne plnili požiadavky na bezpečnosť. "Podľa našich údajov ľudia rezervovali lety hlavne do Talianska, Grécka a Španielska,“ hovorí Eliška Dočkalová, riaditeľka zákazníckej skúsenosti v Kiwi.com. Nie všetkým sa však tento rok podarilo vycestovať do zahraničia. Väčšina Slovákov strávila pre pandémiu tohtoročnú dovolenku doma. Osem z desiatich Slovákov cestovalo po Slovensku, z toho tretinu tvoria ľudia, ktorí tak učinili pre obmedzené možnosti vycestovať za hranice.Polovica ľudí si podľa výsledkov prieskumu našla vlastnú alternatívu pre cestovanie, vrátane čítania obľúbených knižiek či sledovania filmov, virtuálnych návštev populárnych destinácií, prípravy zahraničných pokrmov alebo štúdia nových jazykov. Slováci už teraz plánujú svoje budúce cesty, ktoré by mali byť ešte odvážnejšie. Viac ako 50 percent z nich chce navštíviť destinácie, kde ešte neboli, a zažiť niečo nové. Iba štvrtina z opýtaných sa pravdepodobne vydá do svojej obľúbenej destinácie, ktorú už poznajú.Spoločnosť Kiwi.com bola založená v roku 2012 Oliverom Dlouhým a Jozefom Képesim. Travel-tech spoločnosť bola vytvorená cestovateľmi pre cestovateľov. Jej algoritmus, virtuálne prepájanie, umožňuje používateľom kombinovať lety a pozemnú prepravu s viac ako 800 dopravcami.