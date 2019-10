Námestník vietnamského ministra školstva zahynul pri páde z budovy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hanoj 17. októbra (TASR) - Námestník vietnamského ministra školstva Le Hai An († 48) zomrel vo štvrtok po páde z osemposchodovej budovy, v ktorej pracoval. Informovalo o tom vietnamské ministerstvo školstva, píše agentúra DPA.Námestník zomrel o 07.10 h miestneho času pri nehode, ako incident komentovalo ministerstvo, ktoré však nešpecifikovalo presnú príčinu nešťastia.Muž podľa tamojšieho spravodajského portálu DanTri vypadol z balkóna ministerskej jedálne. Na miesto prišli jednotky polície, ktoré majú vyšetriť, čo sa presne stalo. Ďalšie detaily však ešte zverejnené neboli.Le Hai An sa mal vo štvrtok zúčastniť na stretnutí vietnamskej národnej rady pre vzdelávanie, ktorej predsedá jeho nadriadený - minister školstva Phung Xuan Nha.Námestníkom ministra sa Le Hai An stal v roku 2018. V tom čase pôsobil ako riaditeľ Hanojskej baníckej a geologickej univerzity (HUMG). Vo februári 2019 získal aj prestížnejšiu funkciu tajomníka na ministerstve školstva a bol potenciálnym kandidátom, ktorý by sa v roku 2021 mohol stať novým ministrom školstva.