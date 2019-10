Ročne zomrie viac ako 2000 Slovákov na rakovinu hrubého čreva

Ilustračná foto. Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 17. októbra (TASR) – Každoročne zomrie na rakovinu hrubého čreva viac ako 2000 slovenských pacientov, pričom ochorenie postihne približne 4000 ľudí. Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS) pritom tvrdí, že pri správnej prevencii by bolo možné predísť takmer všetkým zbytočným ochoreniam aj úmrtiam. Odborníci vo štvrtok na tlačovej konferencii preto vyzvali vládu SR, Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a ďalšie inštitúcie, aby pomohli zaviesť do praxe ich odporúčania a pomohli tak vytvoriť dobre fungujúci skríningový mechanizmus.Gastroenterológovia zdôraznili, že Slovensko je krajinou s druhým najvyšším výskytom týchto ochorení v Európe. V úmrtnosti mužov je dokonca na čele rebríčka.apeluje predseda pracovnej skupiny pre skríning kolorektálneho karcinómu SGS Rudolf Hrčka.Riešenie situácie odborníci vidia v zavedení niekoľkých opatrení, medzi nimi napríklad v podpore preventívnej primárnej skríningovej kolonoskopie ako najúčinnejšej prevencie rakoviny hrubého čreva v populačnom skríningu aj v rizikových skupinách. Ďalej v odstránení bariéry pre vykonávanie kolonoskopie, a to najmä v zabezpečení dostupnej bezbolestnej kolonoskopie pre každého pacienta, ktorý si zvolí túto formu. Riešenie vidia aj v investícii z verejných zdrojov do osvetových kampaní pre verejnosť, ktoré podporujú účasť na skríningu rakoviny hrubého čreva a uhrádzaní v adekvátnej výške za zložité výkony na špecializovaných pracoviskách.Vedecký sekretár SGS Tibor Hlavatý poukázal tiež na to, že pri dobre zavedenom skríningu by slovenské zdravotníctvo vedelo ušetriť 16 miliónov eur. Kolonoskopické vyšetrenie na Slovensku podľa jeho slov stojí približne 100 eur. Skríningové vyšetrenia odhaľujú skoršie, liečiteľné štádia rakoviny. Všeobecne platí, že čím je štádium ochorenia vyššie, tým finančne náročnejšia je aj starostlivosť o pacienta, ktorá zahŕňa ambulantné výkony, lieky, hospitalizácie či chirurgické zákroky. Ročné náklady spojené s kolorektálnymi karcinómami predstavujú podľa Národného onkologického inštitútu 70 miliónov eur ročne, pričom 78 percent nákladov je spojených s tretím a štvrtým štádiom ochorenia.Nielen gastroenterológovia, ale aj Liga proti rakovine v rámci aktuálneho Týždňa Ligy proti rakovine pripomína, že pohybové aktivity by mali ľudí sprevádzať všetkými fázami života.zdôraznila samostatná vedecká pracovníčka Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied Barbara Ukropcová.Výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová poukázala tiež na to, že trendom minulosti bolo radiť onkologickým pacientom čo najviac odpočívať a vyhnúť sa akejkoľvek námahe.dodala Kováčová.Podľa odborníkov je preukázané, že ľudia so zdravou hmotnosťou lepšie znášajú onkologickú liečbu a jej vedľajšie účinky, oveľa rýchlejšie sa zregenerujú. Koľko pohybu si môže pacient počas liečby dovoliť, závisí od celkového zdravotného stavu a fyzickej kondície, či od toho, ako znáša liečbu.