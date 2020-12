Namiesto desiatich prípravných zápasov sa uskutočnia iba štyri, Slováci nastúpia len proti Čechom

Nastúpia len raz

Sfinalizujú káder



Rozpis prípravných zápasov pred štartom MS 20 (časy sú v SEČ):

23. DECEMBRA

0.00 Švajčiarsko - Rakúsko /presne o polnoci z 22. na 23. decembra/

3.30 Fínsko - USA



24. DECEMBRA

0.00 Kanada - Rusko /presne o polnoci z 23. na 24. decembra/

3.30 Slovensko - Česko





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odohrá v dejisku juniorského šampionátu v Edmontone napokon len jeden prípravný zápas. V noci z 23. na 24. decembra o 3.30 SEČ nastúpi proti českým rovesníkom. Informoval o tom oficiálny web SZĽH.Pôvodne mali zverenci šéftrénera Róberta Petrovického absolvovať dve predturnajové previerky. Najskôr 22. decembra o 3.30 SEČ proti Rusom a 23. decembra o 20.00 SEČ proti Rakúšanom.Pre výskyt koronavírusu vo výpravách Švédska a Nemecka a predĺženie ich izolácie do 21., respektíve 24. decembra museli organizátori pozmeniť rozpis prípravných stretnutí. Z pôvodných desiatich sa uskutočnia len štyri.Slovenskí juniorskí reprezentanti nastúpia len raz, v noci na Štedrý deň si zmerajú sily s českými rovesníkmi. O štyridsať hodín a tridsať minút neskôr, 25. decembra o 20.00 SEČ, otvoria juniorský šampionát zápasom základnej A-skupiny proti Švajčiarsku."Rátali sme, že zmeny môžu prísť. Namiesto dvoch zápasov odohráme iba jeden. Zatiaľ sme nemali čas o tom hlbšie premýšľať. Isté však je, že najbližšie dni využijeme na to, aby sme sa dobre pripravili na duel s Čechmi,“ povedal Róbert Petrovický pre web hockeyslovakia.sk.Krátko po zápase trénerský štáb zrejme sfinalizuje 25-členný káder, s ktorým Slovensko vstúpi do juniorského šampionátu. Bublinu v Edmontone opustí ešte päť hokejistov."Uvidíme, ako sa situácia vyvinie. Budeme si musieť k nej sadnúť a rozhodnúť sa spolu s trénerskými kolegami, koho postavíme do prípravného zápasu. Po ňom pravdepodobne ohlásime finálnu nomináciu,“ dodal Róbert Petrovický.