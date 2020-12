Petra Vlhová skončila šiesta v super-G Svetového pohára vo Val d’Isère. Vyhrala Ledecká.

Petra Vlhová vyrovnala svoj druhý najlepší výsledok v tejto disciplíne – šiesta skončila aj v minulej sezóne v Bansku a jej maximom je štvrté miesto z La Thuile.

V nedeľu zdolala viaceré špecialistky na rýchlostné disciplíny, za sebou nechala aj víťazku sobotňajšieho zjazdu Talianku Sofiu Goggiovú či Švajčiarku Michelle Gisinovú, pred ktorou zvýšila náskok v celkovom poradí. Goggiová skončila siedma a Gisinová deviata.

„Samozrejme, som spokojná a veľmi šťastná, že sa mi podarilo opäť útočiť na tie najvyššie priečky,“ povedala Vlhová pre RTVS. „Som veľmi spokojná sama so sebou, ako som išla, aj keď som trochu stratila v strednej pasáži. Ale nakoniec je to šieste miesto a veľmi sa teším, pretože nebolo to vôbec jednoduché a musela som veľmi bojovať, aj po mentálnej stránke. Po dvoch zjazdoch som sa totiž necítila úplne najlepšie. Dala som do toho všetko a môžem byť veľmi spokojná.“

SP žien – super-G (Val d’Isère):

1. Ester Ledecká (ČR) – 1:24,64

2. Corinne Suterová (Švaj.) + 0,03

3. Federica Brignoneová (Tal.) + 0,35

4. Marta Bassinová (Tal.) + 0,46

5. Lara Gut-Behramiová (Švaj.) + 0,78

6. Petra Vlhová (SR) + 0,84