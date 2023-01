Namiesto nariekania v médiách nech Kollár iniciuje rokovania zmeny termínu volieb a SaS s ňou bude súhlasiť, tvrdí Sulík

Iniciovanie rokovania namiesto nariekania

Kollár: SaS si vymyslela september

29.1.2023 (Webnoviny.sk) - Termín predčasných volieb 30. septembra bol kompromisom, s ktorým súhlasila aj pani prezidentka a všetci partneri. Preto budeme hlasovať za septembrový termín.Uviedla to strana Sloboda a Solidarita (SaS) , ktorá chce týmto uviesť na pravú mieru tvrdenie Borisa Kollára , že preferuje septembrový termín volieb. Stanovisko strany zaslal jej hovorca Ondrej Šprlák Strana SaS uviedla, že rešpektuje dohodu, ktorá vznikla na úrovni bývalých koaličných partnerov. „30. september bol kompromisom, s ktorým súhlasila aj pani prezidentka a všetci partneri. Preto budeme hlasovať za septembrový termín," uviedla strana SaS s tým, že ak však vznikne dohoda všetkých partnerov na júnovom termíne, budú s takouto dohodou súhlasiť.„Vyzývame preto Borisa Kollára, ktorý najskôr súhlasil so septembrovým termínom a teraz dáva najavo svoju nespokojnosť, aby namiesto nariekania v médiách, inicioval rokovania na zmenu termínu. SaS je na takéto rokovania pripravená,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík „Mrzí ma jedna vec, máme tu, dajme tomu aj bývalé koaličné strany, ktoré s pánom podpredsedom Pellegrinim navrhli povaliť vládu. Samozrejme, je to cieľom opozície. Narážam na stranu SaS. Tieto kroky sa nerobia preto, aby sa urobila destabilizácia spoločnosti alebo aby bol vytvorený chaos, či nový cirkus. To sa robí na to, aby keď je s niečim nespokojnosť, aby sa to strihlo a okamžite zmenilo," povedal predseda parlamentu Boris Kollár ( Sme rodina ) v dnešnom vydaní relácie RTVS O 5 minút 12.Poznamenal, že túto okamžitú zmenu predstavujú predčasné voľby a výmena vlády. „SaS si vymyslela september. Najprv hovorí celý čas, že tento cirkus treba zastaviť, treba sa zbaviť Igora Matoviča, a potom to chce natiahnuť do septembra," dodal Kollár.