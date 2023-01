Kotlebovci navrhujú zrušiť kvórum pre platnosť referenda

29.1.2023 (Webnoviny.sk) - Poslanci za hnutie Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko predložili do Národnej rady SR návrh novely ústavy, ktorou navrhujú zrušiť kvórum, teda minimálnu účasť voličov potrebnú pre platnosť referenda. V súčasnosti môže byť platné len také referendum, na ktorom sa zúčastní minimálne 50 percent všetkých oprávnených voličov.Predkladatelia navrhujú, aby výsledky referenda boli platné, „ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov“, no bez podmienky minimálnej účasti. Poslanci Rastislav Schlosár Peter Krupa to zdôvodnili tým, že ich cieľom je zefektívniť inštitút referenda a presunúť moc v štáte do rúk jeho občanov.Poukazujú na to, že ani v parlamentných voľbách, prezidentských voľbách, voľbách do Európskeho parlamentu , voľbách do orgánov samosprávnych krajov a komunálnych voľbách neexistuje žiadne kvórum na to, aby boli výsledky týchto volieb platné. Referendum je podľa predkladateľov návrhu pri súčasnej legislatíve nerealizovateľným inštitútom. Navrhujú preto znížiť aj minimálny počet podpisov občanov, ktorý je nutný na vyhlásenie referenda, a to na 100-tisíc zo súčasných 350-tisíc.