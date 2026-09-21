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21. septembra 2026

Namiesto ropy riasy. Slovenskí vedci vyvinuli bioplast, ktorý môže byť aj jedlý



Spoločnosť bioplast predstavila v Dánsku v rámci európskeho projektu zameraného na biotechnologické inovácie a riešenia využiteľné v cirkulárnej ekonomike.



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Namiesto ropy riasy. Slovenskí vedci vyvinuli bioplast, ktorý môže byť aj jedlý

Plasty majú množstvo vlastností, pre ktoré sú v mnohých oblastiach nenahraditeľné. Problémom však zostáva ich výroba z fosílnych surovín a najmä to, čo sa s nimi deje po skončení životnosti. Slovenskí biotechnológovia prišli s alternatívou - bioplastom vyrobeným s využitím rias a ďalších biologických surovín. Materiál je rozložiteľný a pri vhodnom zložení môže byť dokonca jedlý.


„Plasty podľa mňa vôbec nemusia byť takým strašiakom, ako sa z nich niekedy robí. Majú množstvo skvelých vlastností - sú ľahké, odolné a v mnohých odvetviach prakticky nenahraditeľné. Problém nastáva najmä pri jednorazovom používaní a tiež preto, že ich nedokážeme recyklovať donekonečna. Preto hľadáme materiály s podobnými vlastnosťami, ktoré nebudú pochádzať z ropy, ale z obnoviteľných zdrojov a zároveň budú biologicky rozložiteľné,“ vysvetlila Ema Ondrejková z BioX Technologies. Ideálom podľa nej je, aby ich konečnou stanicou nebola skládka ani spaľovňa, ale pôda, z ktorej môže opäť niečo vyrásť.

Práve koniec životného cyklu je jednou z najzaujímavejších vlastností nového materiálu. Kým pri bežnom plaste sa rieši, ako ho vyzbierať, vytriediť a ďalej spracovať, nový materiál je navrhnutý tak, aby bol biologicky rozložiteľný. Pri niektorých formuláciách môže byť dokonca jedlý. Takýto materiál podľa vedcov otvára možnosti najmä tam, kde sa v súčasnosti používajú jednorazové plasty či obaly s veľmi krátkou životnosťou. Namiesto materiálu, ktorý slúži niekoľko minút a v prostredí môže pretrvávať veľmi dlho, by mohla nastúpiť alternatíva založená na obnoviteľných biologických zdrojoch.

„Ak má ekologickejší materiál v praxi nahradiť klasický plast, nestačí, že je vyrobený z obnoviteľnej suroviny. Musí mať vlastnosti, ktoré od neho pri konkrétnom použití potrebujeme. Naším cieľom je preto spájať funkčnosť s tým, aby sme už pri vzniku materiálu vedeli, čo sa s ním stane na konci jeho životnosti,“ povedal Oliver Pukalík z BioX Technologies. Ako doplnil, ak sa namiesto odpadu dokáže biologicky rozložiť, mení to celý spôsob, akým o plastoch premýšľame.

Spoločnosť bioplast predstavila v Dánsku v rámci európskeho projektu zameraného na biotechnologické inovácie a riešenia využiteľné v cirkulárnej ekonomike. Slovenskí biotechnológovia dostali príležitosť prezentovať materiál pred zahraničnými odborníkmi a uchádzať sa o jeho ďalší rozvoj. „Nechceme tvrdiť, že bioplast má zajtra nahradiť všetky klasické plasty. Zmyslom je používať nové materiály tam, kde majú skutočný prínos. Ak dokážeme pri jednorazovom výrobku použiť obnoviteľnú surovinu a zároveň zabezpečiť, aby po použití nezostal dlhodobým odpadom, je to presne smer, ktorým chceme ísť,“ uzatvoril Pukalík.


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