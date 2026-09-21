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21. septembra 2026
Rodičia, zbystrite: Toto sú signály zhoršenia zraku u detí
Signálom môžu byť aj bolesti hlavy, pálenie či začervenanie očí alebo pocit únavy po vyučovaní a domácich úlohách.
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Začiatok školského roka prináša deťom výrazne väčšie nároky na zrak. Striedajú pohľad na tabuľu s čítaním a písaním zblízka, pracujú s učebnicami, so zošitmi aj s digitálnymi zariadeniami. Práve prvé týždne v škole preto môžu rodičom ukázať aj problémy so zrakom, ktoré si počas prázdnin nemuseli všimnúť. Odborníčka z očnej optiky Lucia Sedláková upozorňuje na prejavy, ktorým sa oplatí venovať pozornosť.
„Dieťa si často samo neuvedomuje, že nevidí tak, ako by malo. Nemá totiž možnosť porovnať svoje videnie s niekým iným a stav môže považovať za normálny. Preto sú dôležití rodičia a učitelia, ktorí si môžu všimnúť zmenu v jeho správaní najmä pri čítaní, písaní alebo sledovaní tabule,“ vysvetľuje Sedláková.
Jedným z najviditeľnejších signálov môže byť časté žmúrenie, napríklad pri čítaní textu na tabuli, rozoznávaní niečoho v diaľke alebo sledovaní televízie. Rodičia by si mali všímať aj to, či dieťa pri pozeraní nenakláňa hlavu alebo si nezakrýva jedno oko. „Ak sa takéto správanie opakuje, netreba ho automaticky považovať za zlozvyk. Môže ísť o spôsob, akým sa dieťa podvedome snaží zlepšiť videnie,“ upozorňuje Sedláková.
Ďalším zo znakov je, keď si žiak zošit, knihu alebo obrazovku dáva príliš blízko k očiam. Veľa napovie aj poloha dieťaťa pri domácich úlohách. Ak sa pri písaní výrazne skláňa nad zošit, približuje si knihu alebo má potrebu sedieť veľmi blízko pri obrazovke, rodičia by mali podľa odborníčky spozornieť. Dôležité je sledovať najmä to, či ide o opakujúce sa správanie.
Signálom môžu byť aj bolesti hlavy, pálenie či začervenanie očí alebo pocit únavy po vyučovaní a domácich úlohách. Rodičia by mali zbystriť aj pri zmene správania. Dieťa môže strácať pozornosť, rýchlo sa unaviť, nechcieť pokračovať v domácej úlohe alebo sa aktivitám vyžadujúcim dlhšie sústredenie začať vyhýbať. „Niekedy sa problém so zrakom môže navonok javiť ako nepozornosť. Preto je dobré sledovať, pri akých aktivitách sa ťažkosti objavujú,“ podotkla Sedláková. Signálom môže byť, ak dieťa zle prepisuje text z tabule, potrebuje sedieť bližšie alebo tvrdí, že písmo z väčšej vzdialenosti nevidí dostatočne ostro.
Odborníčka dodáva, že prvé týždne školy sú dobrou príležitosťou dieťa pozorovať. „Dôležité je všímať si opakujúce sa signály a nečakať, kým sa problém začne výraznejšie prejavovať. Ak máme pochybnosti o tom, ako dieťa vidí, vhodným krokom je odborná kontrola zraku,“ uzatvára Sedláková.
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