Námorníctvo v Indonézii objavilo predmety zo stratenej ponorky, šance na prežitie posádky označilo za nulové

24.4.2021 (Webnoviny.sk) - Indonézske námorníctvo v sobotu objavilo predmety zo stratenej ponorky. Ropná škvrna a trosky objavené v lokalite jej posledného ponoru zhruba 96 kilometrov severne od ostrova Bali sú podľa armády jasným dôkazom, že stroj sa potopil a šance na prežitie jeho posádky sú nulové.Námorníctvo už skôr informovalo, že ponorka sa pravdepodobne potopila do hĺbky 600 až 700 metrov. To je oveľa viac ako hranica 200 metrov, pri ktorej ešte konštrukcia plavidla dokáže odolať tlaku vody.Stroj KRI Nanggala 402 s 53 ľuďmi na palube zmizol v stredu počas cvičení. Posádka mala mať k dispozícii dostatočné množstvo kyslíka do soboty rána. Úrady však už vo štvrtok pripustili, že šance na vytiahnutie ponorky sú nízke. Po ponorke začali pátrať po tom, ako nepodala správu, tak ako mala naplánované.