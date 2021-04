Údržba potápačského vybavenia hasičov a policajtov má vyjsť na viac ako 300-tisíc eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.4.2021 (Webnoviny.sk) - Servis a revízie potápačskej techniky, ktorú využívajú hasiči a policajti, by mal ministerstvo vnútra vyjsť na viac ako 300-tisíc eur. Vyplýva to z rámcových dohôd uzavretých medzi rezortom a spoločnosťou PRO-DIVE s.r.o.Podľa zmlúv v hodnote 211 050 eur, respektíve 98 349 eur by spoločnosť mala údržbu a opravy potápačského vybavenia Policajného zboru Hasičského a záchranného zboru vykonávať po dobu 48 mesiacov alebo do vyčerpania finančných limitov. Požadované činnosti zahŕňajú napríklad revízie potápačských oblekov, dýchacích prístrojov, dekompresných počítačov alebo takzvaných manometrov (tlakomerov).V prípade Policajného zboru SR spadajú potápači do poriadkových jednotiek alebo poriečnych oddielov. K ich hlavnej náplni práce patrí napríklad zaisťovanie predmetov podozrivých z trestnej činnosti.V rámci Hasičského a záchranného zboru sú potápači zaradení do tzv. povodňovej záchrannej služby. Zameriavajú sa na poskytovanie pomoci a vykonávanie záchranných prác na vodných plochách, najmä pri povodniach, nehodách a iných mimoriadnych udalostiach.