Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 5.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Laura
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

05. júna 2026

Námorný dron explodoval v prístave Konstanca na pobreží Čierneho mora


Tagy: námorný dron Rusko-ukrajinský konflikt útok dronom Vojna na Ukrajine

Incident prišiel týždeň po páde bezpilotného lietadla na obytný dom a zvýšil obavy o bezpečnosť v Rumunsku.



Zdieľať
russia_ukraine_war_11310 676x451 5.6.2026 (SITA.sk) - Incident prišiel týždeň po páde bezpilotného lietadla na obytný dom a zvýšil obavy o bezpečnosť v Rumunsku.

Námorný dron v piatok explodoval v rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca, pričom si incident nevyžiadal žiadne obete ani zranených. Oznámilo to rumunské ministerstvo obrany.


„Námorný dron objavený dnes ráno 5. júna v civilnom prístave Konstanca sa okolo 10.30 hod SELČ samodeštruoval bez spôsobenia obetí,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.


Rumunské úrady bezprostredne neoznámili pôvod dronu ani ďalšie podrobnosti o incidente. Oblasť prístavu podľa miestnych médií dočasne uzavreli bezpečnostné zložky.



Útoky sa stupňujú


K výbuchu došlo len týždeň po inom bezpečnostnom incidente v Rumunsku, keď bezpilotné lietadlo narazilo do obytného domu v krajine a zranil dvoch ľudí. Incident vyvolal ostré reakcie Bukurešti aj spojencov v NATO.


Rumunsko, ktoré susedí s Ukrajinou a je členom Severoatlantickej aliancie, opakovane zaznamenalo incidenty súvisiace s vojnou na Ukrajine vrátane dopadov trosiek dronov v blízkosti hraníc.



Ruský konzul


Bukurešť v posledných mesiacoch posilnila protivzdušnú obranu a bezpečnostné opatrenia v oblasti Čierneho mora.


Po minulom incidente Rumunsko oznámilo vyhostenie ruského generálneho konzula v Konstanci a uzavretie tamojšieho ruského konzulátu. Prezident Nicušor Dan vyhlásil, že „Rusko nesie plnú zodpovednosť“ za útok dronom na rumunskom území.




Zdroj: SITA.sk - Námorný dron explodoval v prístave Konstanca na pobreží Čierneho mora © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: námorný dron Rusko-ukrajinský konflikt útok dronom Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Arménsko sa podľa Lexmann nachádza na križovatke. Voľby rozhodnú, či sa krajina prikloní k Európskej únii alebo k Rusku
<< predchádzajúci článok
Správa o udržateľnosti 2025: Spoločnosť DKV Mobility dosiahla klimatický cieľ v predstihu a rozširuje ponuku v oblasti elektromobility a alternatívnych palív

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 