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05. júna 2026
Námorný dron explodoval v prístave Konstanca na pobreží Čierneho mora
Incident prišiel týždeň po páde bezpilotného lietadla na obytný dom a zvýšil obavy o bezpečnosť v Rumunsku.
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Námorný dron v piatok explodoval v rumunskom čiernomorskom prístave Konstanca, pričom si incident nevyžiadal žiadne obete ani zranených. Oznámilo to rumunské ministerstvo obrany.
„Námorný dron objavený dnes ráno 5. júna v civilnom prístave Konstanca sa okolo 10.30 hod SELČ samodeštruoval bez spôsobenia obetí,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Rumunské úrady bezprostredne neoznámili pôvod dronu ani ďalšie podrobnosti o incidente. Oblasť prístavu podľa miestnych médií dočasne uzavreli bezpečnostné zložky.
Útoky sa stupňujú
K výbuchu došlo len týždeň po inom bezpečnostnom incidente v Rumunsku, keď bezpilotné lietadlo narazilo do obytného domu v krajine a zranil dvoch ľudí. Incident vyvolal ostré reakcie Bukurešti aj spojencov v NATO.
Rumunsko, ktoré susedí s Ukrajinou a je členom Severoatlantickej aliancie, opakovane zaznamenalo incidenty súvisiace s vojnou na Ukrajine vrátane dopadov trosiek dronov v blízkosti hraníc.
Ruský konzul
Bukurešť v posledných mesiacoch posilnila protivzdušnú obranu a bezpečnostné opatrenia v oblasti Čierneho mora.
Po minulom incidente Rumunsko oznámilo vyhostenie ruského generálneho konzula v Konstanci a uzavretie tamojšieho ruského konzulátu. Prezident Nicušor Dan vyhlásil, že „Rusko nesie plnú zodpovednosť“ za útok dronom na rumunskom území.
Zdroj: SITA.sk - Námorný dron explodoval v prístave Konstanca na pobreží Čierneho mora © SITA Všetky práva vyhradené.
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