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Správa o udržateľnosti 2025: Spoločnosť DKV Mobility dosiahla klimatický cieľ v predstihu a rozširuje ponuku v oblasti elektromobility a alternatívnych palív
Spoločnosť DKV Mobility, popredná medzinárodná platforma pre služby v oblasti mobility, zverejnila svoju správu o udržateľnosti za rok 2025. Zníženie emisií (rozsah 3) o 73 ...
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5.6.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť DKV Mobility, popredná medzinárodná platforma pre služby v oblasti mobility, zverejnila svoju správu o udržateľnosti za rok 2025.
Nová správa vyznieva pozitívne a hovorí o významnom pokroku pri dekarbonizácii prevádzkových činností naprieč hodnotovým reťazcom. Spoločnosť DKV Mobility zároveň výrazne rozšírila svoju ponuku pre zákazníkov na ceste k udržateľnej mobilite.
"Udržateľnosť je základným pilierom našej stratégie, a to nielen z pohľadu našich vlastných emisií, ale aj ako neoddeliteľná súčasť nášho obchodného modelu. Aktívne podporujeme transformáciu smerom k digitálnej, efektívnej a udržateľnej mobilite a našim zákazníkom uľahčujeme prechod na alternatívne pohony. Výsledky v tejto správe ukazujú, že náš prístup funguje. Dosiahli sme merateľný pokrok vo všetkých oblastiach ESG a náš tím má všetky dôvody byť hrdý. Na tejto ceste budeme pokračovať s rovnakým odhodlaním," hovorí Sebastian Klauke, generálny riaditeľ spoločnosti DKV Mobility.
Hlavným výsledkom vykazovaného roka je zníženie ekvivalentu emisií CO₂ (rozsah 3) o 73 percent v porovnaní s východiskovým rokom 2022. Spoločnosť DKV Mobility tým päť rokov pred plánovaným termínom splnila svoj krátkodobý cieľ v rámci iniciatívy Science Based Targets initiative (SBTi) – medzinárodného štandardu pre vedecky podložené klimatické ciele. Ciele SBTi vyžadujú do roku 2030 zníženie emisií o 42 percent v porovnaní s rokom 2022. V spoločnosti DKV Mobility emisie rozsahu 3 zahŕňajú všetky nepriame emisie skleníkových plynov v celom hodnotovom reťazci fosílnych palív. V rámci vlastnej prevádzky spoločnosť DKV Mobility tiež znížila emisie o 12 percent v porovnaní s rokom 2022, k čomu prispela okrem iného nižšia celková spotreba energie a približne 60-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov na elektrine a teple vo vlastných lokalitách.
"Sme veľmi hrdí, že sme na ceste k našim ambicióznym klimatickým cieľom dosiahli dôležitý míľnik. Potvrdzuje to, že naša stratégia udržateľnosti je na správnej ceste: naše dekarbonizačné opatrenia sú pevne zakotvené v našom hlavnom biznise a preukázateľne prispievame k udržateľnejšej mobilite," dodáva Laura Cremer-Heesen, riaditeľka spoločnosti DKV Mobility zodpovedná za udržateľnosť.
Popri vlastnom pokroku v oblasti ochrany klímy spoločnosť DKV Mobility výrazne rozšírila riešenia dostupné zákazníkom, ktorí sa usilujú o dekarbonizáciu. V roku 2025 jej nabíjacia sieť v celej Európe po prvýkrát prekročila hranicu jedného milióna nabíjacích bodov – v porovnaní s rokom 2024 ide o nárast približne o 177 000 bodov, teda o 20 percent. DKV Mobility tak patrí medzi poskytovateľov s prístupom k jednej z najväčších nabíjacích sietí v Európe. Rozšírila sa aj ponuka alternatívnych palív zahŕňajúca LNG, CNG a vodík, a to na viac než 25 000 staníc (nárast o 8 percent oproti roku 2024). Sieť staníc HVO100 sa rozrástla o viac než 1 500 lokalít na viac než 4 100 staníc v 20 krajinách. Ponuku ďalej doplnil nový digitálny nástroj DKV Carbon Monitor, ktorý zákazníkom od minulého roka umožňuje automaticky zaznamenávať a vykazovať ekvivalentu emisií CO₂ ich vozových parkov vo formáte pripravenom na audit.
Spoločnosť DKV Mobility dosiahla v roku 2025 pokrok aj v oblasti firemnej kultúry a angažovanosti v komunitách. Ženy tvoria takmer polovicu pracovnej sily a zastávajú 36 percent riadiacich pozícií. Nový program "EmpowHER" cielene podporuje rozvoj žien v líderských pozíciách.
V rámci štvrtého ročníka Community Day sa spojilo viac než 500 zamestnancov z desiatich lokalít v siedmich krajinách, aby podporili 35 projektov, ktoré priniesli priamy úžitok približne 3 200 ľuďom v miestnych komunitách. Karta NGO Card +Charge s nulovými poplatkami za kartu a služby pre neziskové organizácie, bola v roku 2025 rozšírená aj do Rakúska. Do konca roka 2025 spoločnosť vydala približne 3 700 kariet NGO Card viac než 400 neziskovým organizáciám.
Pokrok spoločnosti DKV Mobility vo vykazovanom roku opäť ocenili popredné ratingové agentúry. Agentúra EcoVadis spoločnosti znovu udelila platinovú medailu, čím sa DKV Mobility zaradila medzi najlepšie jedno percento z viac než 150 000 hodnotených spoločností na celom svete. Organizácia CDP ohodnotila spoločnosť známkou "A-" za ochranu klímy, čo predstavuje zlepšenie oproti jej prvému hodnoteniu "B" v predchádzajúcom roku.
Reporting udržateľnosti spoločnosti DKV Mobility je zosúladený so štandardmi Global Reporting Initiative (GRI) a United Nations Global Compact (UNGC). Správa o udržateľnosti za rok 2025 zároveň predstavuje prvý krok smerom k novej smernici EÚ Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), pričom obsahuje prvé zverejnenie informácií v súlade s European Sustainability Reporting Standards (ESRS), najmä so štandardom ESRS E1 Zmena klímy.
Spoločnosť DKV Mobility, ktorá obsluhuje ~ 441 000 aktívnych zákazníkov vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 2 800 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s približne 90-ročnou históriou a cieleným rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~76 000 konvenčných čerpacích staníc, približne 1,2 milióna verejných a poloverejných nabíjacích bodov pre elektromobily a ~26 000 čerpacích staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Ponúka aj služby mobility vrátane servisu vozidiel na približne 36 000 servisných miestach alebo inovatívnych digitálnych riešení. V oblasti finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vrátenie DPH. DKV Mobility dosiahla v roku 2025 transakcie vo výške 20 miliárd EUR a tržby vo výške 860 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. Všetky údaje sú platné k 3/2026, ak nie je uvedené inak.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Správa o udržateľnosti 2025: Spoločnosť DKV Mobility dosiahla klimatický cieľ v predstihu a rozširuje ponuku v oblasti elektromobility a alternatívnych palív © SITA Všetky práva vyhradené.
- Zníženie emisií (rozsah 3) o 73 percent: Spoločnosť DKV Mobility dosiahla svoj krátkodobý cieľ SBTi pre rok 2030 už s päťročným predstihom
- Nabíjacia sieť sa rozrástla na viac než jeden milión nabíjacích bodov
- Ponuka alternatívnych palív sa rozšírila na viac než 25 000 staníc; sieť s palivom HVO100 sa rozrástla o 1 500 staníc na 4 100
Nová správa vyznieva pozitívne a hovorí o významnom pokroku pri dekarbonizácii prevádzkových činností naprieč hodnotovým reťazcom. Spoločnosť DKV Mobility zároveň výrazne rozšírila svoju ponuku pre zákazníkov na ceste k udržateľnej mobilite.
"Udržateľnosť je základným pilierom našej stratégie, a to nielen z pohľadu našich vlastných emisií, ale aj ako neoddeliteľná súčasť nášho obchodného modelu. Aktívne podporujeme transformáciu smerom k digitálnej, efektívnej a udržateľnej mobilite a našim zákazníkom uľahčujeme prechod na alternatívne pohony. Výsledky v tejto správe ukazujú, že náš prístup funguje. Dosiahli sme merateľný pokrok vo všetkých oblastiach ESG a náš tím má všetky dôvody byť hrdý. Na tejto ceste budeme pokračovať s rovnakým odhodlaním," hovorí Sebastian Klauke, generálny riaditeľ spoločnosti DKV Mobility.
Klimatický cieľ bol dosiahnutý v predstihu
Hlavným výsledkom vykazovaného roka je zníženie ekvivalentu emisií CO₂ (rozsah 3) o 73 percent v porovnaní s východiskovým rokom 2022. Spoločnosť DKV Mobility tým päť rokov pred plánovaným termínom splnila svoj krátkodobý cieľ v rámci iniciatívy Science Based Targets initiative (SBTi) – medzinárodného štandardu pre vedecky podložené klimatické ciele. Ciele SBTi vyžadujú do roku 2030 zníženie emisií o 42 percent v porovnaní s rokom 2022. V spoločnosti DKV Mobility emisie rozsahu 3 zahŕňajú všetky nepriame emisie skleníkových plynov v celom hodnotovom reťazci fosílnych palív. V rámci vlastnej prevádzky spoločnosť DKV Mobility tiež znížila emisie o 12 percent v porovnaní s rokom 2022, k čomu prispela okrem iného nižšia celková spotreba energie a približne 60-percentný podiel energie z obnoviteľných zdrojov na elektrine a teple vo vlastných lokalitách.
"Sme veľmi hrdí, že sme na ceste k našim ambicióznym klimatickým cieľom dosiahli dôležitý míľnik. Potvrdzuje to, že naša stratégia udržateľnosti je na správnej ceste: naše dekarbonizačné opatrenia sú pevne zakotvené v našom hlavnom biznise a preukázateľne prispievame k udržateľnejšej mobilite," dodáva Laura Cremer-Heesen, riaditeľka spoločnosti DKV Mobility zodpovedná za udržateľnosť.
Nabíjacia sieť prekročila hranicu jedného milióna nabíjacích bodov
Popri vlastnom pokroku v oblasti ochrany klímy spoločnosť DKV Mobility výrazne rozšírila riešenia dostupné zákazníkom, ktorí sa usilujú o dekarbonizáciu. V roku 2025 jej nabíjacia sieť v celej Európe po prvýkrát prekročila hranicu jedného milióna nabíjacích bodov – v porovnaní s rokom 2024 ide o nárast približne o 177 000 bodov, teda o 20 percent. DKV Mobility tak patrí medzi poskytovateľov s prístupom k jednej z najväčších nabíjacích sietí v Európe. Rozšírila sa aj ponuka alternatívnych palív zahŕňajúca LNG, CNG a vodík, a to na viac než 25 000 staníc (nárast o 8 percent oproti roku 2024). Sieť staníc HVO100 sa rozrástla o viac než 1 500 lokalít na viac než 4 100 staníc v 20 krajinách. Ponuku ďalej doplnil nový digitálny nástroj DKV Carbon Monitor, ktorý zákazníkom od minulého roka umožňuje automaticky zaznamenávať a vykazovať ekvivalentu emisií CO₂ ich vozových parkov vo formáte pripravenom na audit.
Diverzita, spoločenská angažovanosť a firemná zodpovednosť
Spoločnosť DKV Mobility dosiahla v roku 2025 pokrok aj v oblasti firemnej kultúry a angažovanosti v komunitách. Ženy tvoria takmer polovicu pracovnej sily a zastávajú 36 percent riadiacich pozícií. Nový program "EmpowHER" cielene podporuje rozvoj žien v líderských pozíciách.
V rámci štvrtého ročníka Community Day sa spojilo viac než 500 zamestnancov z desiatich lokalít v siedmich krajinách, aby podporili 35 projektov, ktoré priniesli priamy úžitok približne 3 200 ľuďom v miestnych komunitách. Karta NGO Card +Charge s nulovými poplatkami za kartu a služby pre neziskové organizácie, bola v roku 2025 rozšírená aj do Rakúska. Do konca roka 2025 spoločnosť vydala približne 3 700 kariet NGO Card viac než 400 neziskovým organizáciám.
Opäť najvyššie hodnotenia od popredných ratingových agentúr v oblasti ESG
Pokrok spoločnosti DKV Mobility vo vykazovanom roku opäť ocenili popredné ratingové agentúry. Agentúra EcoVadis spoločnosti znovu udelila platinovú medailu, čím sa DKV Mobility zaradila medzi najlepšie jedno percento z viac než 150 000 hodnotených spoločností na celom svete. Organizácia CDP ohodnotila spoločnosť známkou "A-" za ochranu klímy, čo predstavuje zlepšenie oproti jej prvému hodnoteniu "B" v predchádzajúcom roku.
Reporting udržateľnosti spoločnosti DKV Mobility je zosúladený so štandardmi Global Reporting Initiative (GRI) a United Nations Global Compact (UNGC). Správa o udržateľnosti za rok 2025 zároveň predstavuje prvý krok smerom k novej smernici EÚ Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), pričom obsahuje prvé zverejnenie informácií v súlade s European Sustainability Reporting Standards (ESRS), najmä so štandardom ESRS E1 Zmena klímy.
O spoločnosti DKV Mobility
Spoločnosť DKV Mobility, ktorá obsluhuje ~ 441 000 aktívnych zákazníkov vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 2 800 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s približne 90-ročnou históriou a cieleným rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~76 000 konvenčných čerpacích staníc, približne 1,2 milióna verejných a poloverejných nabíjacích bodov pre elektromobily a ~26 000 čerpacích staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Ponúka aj služby mobility vrátane servisu vozidiel na približne 36 000 servisných miestach alebo inovatívnych digitálnych riešení. V oblasti finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vrátenie DPH. DKV Mobility dosiahla v roku 2025 transakcie vo výške 20 miliárd EUR a tržby vo výške 860 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. Všetky údaje sú platné k 3/2026, ak nie je uvedené inak.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Správa o udržateľnosti 2025: Spoločnosť DKV Mobility dosiahla klimatický cieľ v predstihu a rozširuje ponuku v oblasti elektromobility a alternatívnych palív © SITA Všetky práva vyhradené.
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