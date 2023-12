Nápad pre 3 generácie zverejnil víťazné projekty tohto roka

Do grantového programu sa zapojilo vyše 300 projektov

6.12.2023 (SITA.sk) -"Obrovský záujem zo strany neziskoviek či verejnoprospešných organizácií, škôl alebo samospráv o rozvoj regiónu a komunitného života nás nesmierne teší. Každoročne sa do programu zapájajú stovky projektov, ktorých cieľom je prispieť k zlepšeniu komunitného života a prepojiť mladú, strednú a staršiu generáciu. Tento rok zažiadalo o finančnú podporu 344 projektov, čo opäť svedčí o tom, že Slováci majú chuť tvoriť hodnoty," hovorí Hana Tarabová, správkyňa nadácie, ktorá grant Poštovej banky vyhlasuje každoročne. Aj tento rok si tie najlepšie projekty rozdelila dokopy 40-tisíc eur vyčlenených zo zdrojov."Komunity na celom Slovensku sa snažia zlepšovať kvalitu života, životného prostredia, udržiavať tradície a zvyky a rozvíjať medzigeneračnú spoluprácu. Lokálne projekty majú pozitívny vplyv aj na zlepšovanie vzťahov a prinášajú neraz veľkú pridanú hodnotu pre danú samosprávu či región. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa nadácia zameriava práve na podporu aktivít v regiónoch a prostredníctvom finančnej podpory pomáha realizácii dobrých nápadov, dodáva Hana Tarabová.Spomedzi viac ako tristovky prihlásených projektov vybrala komisia najlepších 22, ktoré získajú grant až do výšky 2 500 eur na realizáciu svojich nápadov. Podporené projekty sa venujú najrôznejším témam – od revitalizácie a kultivácie verejných priestranstiev, cez športové a vzdelávacie aktivity spájajúce všetky generácie, podporu tradičných remesiel a folklóru, starostlivosť o zdravie, ochranu prírody a udržateľnosť, až po inklúziu zdravých a zdravotne znevýhodnených ľudí.Vďaka grantovej podpore sa napríklad v Považskej Bystrici budú môcť spojiť prostredníctvom spoločných voľnočasových aktivít dva svety – svet detí z detského domova a svet ľudí zo zariadenia pre seniorov. V Sedliciach vznikne Ježkovo jazierko, ktoré prispeje k biodiverzite a ktoré spoločne vytvoria dobrovoľníci všetkých troch generácií. V Banskej Bystrici použijú peniaze na projekt "Zábava na tretiu", ktorého cieľom je podporiť stretávanie sa mladých ľudí s osamelými seniormi a zdravotne znevýhodnenými a projekt pomôže aj nadobúdaniu skúseností z oblasti humanitnej pomoci. Vo Veľkých Uherciach si vďaka grantu vytvoria krajší svet, v ktorom budú starší čítať mladším, deti budú spoznávať tradície a folklór regiónu a pri ďalších sezónnych sa rodinných aktivitách budú všetky generácie navzájom utužovať svoje vzťahy. V Bátovciach zorganizujú Olympiádu troch generácií, v Bratislave prehĺbia výučbu zdravovedy, v Dolnom Kubíne budú seniori pomáhať deťom spoznávať les a vo Vranove nad Topľou sa zasa všetky generácie budú spolu vzdelávať v tom, ako žiť bez odpadu, recyklovať a chrániť planétu. Projekty, ktoré tento rok získali podporu vďaka grantovému programu Nápad pre 3 generácie , zvýšia kvalitu života v komunitách po celom Slovensku.Každý z finalistov tohtoročného grantu môže navyše zabojovať aj o extra sumu vo výške 1 000 eur, ktorú môžu využiť na ešte lepšiu realizáciu projektu. O víťazovi rozhodne široká verejnosť, ktorá sa môže zapojiť do hlasovania trvajúceho od 7. decembra do 15. decembra 2023. Podrobné informácie o všetkých podporených projektoch, ako aj možnosť zahlasovať za projekt, ktorý vás najviac oslovil, nájdete na stránke www.pre3generacie.sk