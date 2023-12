UNIQA získala prestížne ocenenie EFFIE AWARD Europe 2023 za kampaň „Hovorte úprimne o duševnej nepohode“

Kampaň Hovorte úprimne

6.12.2023 (SITA.sk) -"V UNIQA sa veľmi sa tešíme zo zisku bronzovej EFFIE Europe! Obzvlášť sme radi, že sme uspeli v kategórii Pozitívna zmena. Práve v nej bolo totiž najviac prihlásených projektov, a teda aj najväčšia a veľmi kvalitná konkurencia. To, že sa nám podarilo pozitívnu zmenu pre celú spoločnosť naviazať aj na obchodné výsledky je aj výsledkom fungujúceho kreatívneho partnerstva. Ďakujeme agentúre TRIAD za skvelú spoluprácu, kreativitu a celkové uchopenie témy duševného zdravia, ktorá je pre UNIQA veľmi dôležitá a tešíme sa na ďalšie spoločné projekty, " komentovala ocenenie členka predstavenstva UNIQA pre ľudské zdroje, značku a udržateľnosť Ganna Pidgorna.EFFIE Award je najprestížnejšia európska cena v oblasti reklamy a marketingu, ktorú udeľuje 70-členná medzinárodná porota v dvoch kolách. Kritériá sú nastavené veľmi prísne hodnotí sa celková efektivita kampane. EFFIE kategória Pozitívna zmena, v ktorej bola UNIQA ocenená, je jednou z najkonkurenčnejších, keďže tvorí až 40% prihlášok a podmienkou úspechu v tejto kategórii je podpora vyššieho dobra pre celú spoločnosť. Ocenenie je preto významným dôkazom, že strategická podpora duševného zdravia zo strany UNIQA CZ a SK prináša pozitívnu zmenu obom krajinám. Tá sa navyše sa premietla aj do brandových a predajných atribútov.Vzrástli hodnoty ako "zvažovanie značky" a "nákupný zámer". Zároveň sa zvýšil finančný ukazovateľ gross production /hrubej produkcie pri poisteniach domácnosti a životnom poistení, ktoré boli komunikované v kampani.Imidžová kampaň Hovorte úprimne o duševnej nepohode mala v prvom kroku pomôcť destigmatizovať tému duševného zdravia. V reklamných spotoch ju podporili naši športoví ambasádori lyžiarky Petra Vlhová a Martina Dubovská.Kľúčovou aktivitou kampane bol Test duševného zdravia, ktorý prostredníctvom služby Diagnose.me priniesla UNIQA cez svoju webstránku a vyplnilo ho 320 000 ľudí z Česka a Slovenka. https://www.uniqa.sk/hovorte-uprimne/zistite-ako-tom-ste/ Vďaka podpore UNIQA sa na Slovensko dostáva už v týchto dňoch celosvetovo známy Kurz prvej pomoci pre duševné zdravie, ktorý sa v blízkej budúcnosti dostane aj do Českej republiky. Odborníci z Ligy za duševné zdravie profesionálne školia ľudí na Slovensku a Českej republike, aby sa stali trénermi a aby šírili povedomie o ochrane duševného zdravia ďalej. Prvou spoločnosťou, ktorá do školení zapojila svojich ľudí, je UNIQA. https://kurzy.dusevnezdravie.sk/akosarozpravat Do kurzu sa z UNIQA CZ a SK zapojilo takmer 130 našich zamestnancov, ktorých aktuálne školia odborníci z Ligy za duševné zdravie. Naučia sa poskytovať pomoc a podporu svojim kolegom, kolegyniam a blízkym práve v oblasti duševného zdravia tak, ako keď poskytujete prvú pomoc pri fyzickom úraze alebo v ohrození života."Všetky naše aktivity vychádzajú z nášho presvedčenia, že silná spoločnosť je taká, ktorá sa stará o celkovú pohodu všetkých svojich členov. Dušené zdravie v posledných rokoch veľmi utrpelo a využitím nášho renomé, našich športových ambasádorov a strategickej spolupráce sa snažíme o trvalý pozitívny vplyv na zvyšovanie povedomia o duševnom zdraví. Veríme, že UNIQA tak prispieva k zdravšej a súcitnejšej spoločnosti, v ktorej sa všetkým žije lepšie", vysvetľuje aktivity UNIQA v oblasti podpory duševné zdravia Ganna Pidgorna.UNIQA sa v rámci podpory duševného zdravia spojila s renomovanými profesionálnymi platformami: Na Slovensku spolupracuje s linkou pomoci Nezábudka a Ligou za duševné zdravie, v Českej republike s Linkou bezpečí pro děti a jejich rodiče a podporili sme aj mládežnícku iniciatívu Nepanikař. V Bratislave sa UNIQA finančne podieľala na spustení prvého detského psychiatrického stacionára. V Prahe UNIQA podporila detské psychiatrické oddelenie v nemocnici v Bohniciach a pripravili sme českú verziu online kurzu pre ľudí, ktorých blízki celia problémom a výzvam v oblasti duševného zdravia.UNIQA preto na duševné choroby a poruchy správania myslí aj v rámci svojich produktov, okrem iného aj preto, že duševné choroby sú pravidelne druhou najčastejšou príčinou priznania invalidného dôchodku. V rámci krytia invalidity poskytujeme poistné plnenie pre desiatky takýchto diagnóz. Súčasťou životného poistenia je takisto bezplatná pomoc a psychologické poradenstvo.Informačný servis