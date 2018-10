NAPANT: Zatiaľ nevieme zabrániť zničeniu biotopov v 3. stupni ochrany

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Oliver Ondráš Foto: FOTO TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 20. októbra (TASR) - Správa Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) nevedela po kalamitách v rokoch 2004 a 2014 zabrániť poškodeniu niektorých biotopov chránených druhov v treťom stupni ochrany. Tvrdí to jej riaditeľ Ľuboš Čillag, ktorý verí, že "prevratná" novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú by mal envirorezort čoskoro predložiť do medzirezortného pripomienkového konania, takýmto situáciám zabráni.Legislatíva podľa riaditeľa NAPANT v súčasnosti neumožňuje ovplyvniť spôsob spracovania veterných a podkôrnikových kalamít v treťom stupni ochrany.povedal Čillag pre TASR.Lesníci sa bránia, že je ich povinnosťou v záujme ochrany lesa vykonať spracovanie kalamity, aby nedošlo k šíreniu a premnoženiu škodcov. To sa podľa nich stalo aj v rokoch 2004 a 2014, kedy bolo vplyvom víchrice poškodených viac ako 5 miliónov metrov kubických dreva roztrúsene na veľkom území.povedal pre TASR hovorca Lesov SR Radko Srnka.Podľa Čillaga by novela "otvorila cestu, aby hospodárenie v lesoch, v lesných biotopoch bolo výlučne takým spôsobom, ktorý pomôže zachovať a podporovať ich prirodzené ekologické funkcie". Na území národných parkov by už potom nemalo dochádzať k "devastačným zásahom a procesom".Nová legislatíva plánuje rozšíriť princíp bezzásahovosti aspoň na polovicu územia každého národného parku. K tomu má pomôcť presun štátnych pozemkov v národných parkoch pod správu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Pre zvyšné územie národných parkov novela ustanovuje, že hospodáriť v lesoch sa má výlučne spôsobom, ktorý zachováva a podporuje ich prirodzené ekologické funkcie.dodáva Čillag. V budúcnosti by tiež privítal, ak by riadenie a menovanie dobrovoľnej stráže prírody prešlo pod ŠOP SR. Posilniť by sa tiež podľa neho mali kompetencie profesionálnej stráže.