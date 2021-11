Napätie na hraniciach sa stupňuje, poľský premiér obvinil z migračnej krízy Putina a jasný názor má aj EÚ

Nepokojná noc na poľských hraniciach

Na hraniciach platí núdzový stav

Vinníkmi sú Bielorusi aj Rusi

Snaha o destabilizáciu Európskej únie

Morawiecki v utorok v poľskom parlamente obvinil lídrov Ruska a Bieloruska z toho, že sa snažia destabilizovať EÚ, do ktorej nepatria tým, že umožňujú migrantom prechádzať cez Bielorusko k hraniciam európskeho bloku. Je to podľa neho prvý raz za 30 rokov, čo zaznamenali takýto

na bezpečnosť poľských hraníc.

Merkelová telefonovala s Putinom

Šéf Európskej rady vyjadril Poľsku podporu

EÚ si vraj za príval migrantov môže sama

10.11.2021 (Webnoviny.sk) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina zo zodpovednosti za migračnú krízu na poľsko-bieloruskej hranici. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Bieloruský prezident Alexander Lukašenko , ktorý je Putinovým blízkym spojencom, podľa Morawieckého organizuje presuny migrantov k hraniciam Európskej únie (EÚ) , no „vedúca osobnosť je v Moskve“.Pri poľsko-bieloruských hraniciach sa v súčasnosti, v mrazivom počasí, nachádza najmenej dvetisíc migrantov.Poľsko v noci na stredu čelilo „mnohým pokusom“ o prekročenie jeho hraníc s Bieloruskom, no v súčasnosti má už na mieste 15-tisíc vojakov, ktorí tomu majú zabrániť. Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak ďalej dodal, že všetkých ľudí, ktorým sa podarilo prekročiť hranice, zadržali.„Nebola to pokojná noc. Zaznamenali sme množstvo pokusov o prekročenie poľskej hranice,“ povedal Blaszczak poľskému rozhlasu.Blaszczak tiež bieloruské sily obvinil, že strieľali do vzduchu v oblasti, kde si migranti uviaznutí v pohraničí vytvorili dočasný tábor. Na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter zároveň zverejnil video, v ktorom je počuť zvuky znejúce ako výstrely.Polícia podľa BBC informovala o dvoch samostatných incidentoch, na ktorých sa zúčastnilo asi 50 ľudí. Pohraničná stráž však hovorí, že za uplynulý deň zaznamenali 599 pokusov o nelegálne prekročenie hranice, pričom deväť ľudí z Blízkeho východu zadržali.V poľskom pohraničí platí v súvislosti so situáciou núdzový stav a v utorok vyhlásila núdzový stav na hraniciach s Bieloruskom aj Litva. Krajina tiež k hraniciam preventívne presunula vojakov.Poľsko, Litva a Lotyšsko čelia od leta rastúcej vlne migrantov z Blízkeho východu a Afriky, ktorí sa snažia z Bieloruska dostať ďalej do Európy.Všetky tri krajiny a Európska únia sa zhodujú, že migračnú vlnu organizuje bieloruská vláda s cieľom destabilizovať spoločenstvo európskych krajín v odvete za sankcie Západu.EÚ, NATO a Spojené štáty vinia z vytvorenia krízy Bielorusko, zatiaľ čo Poľsko najnovšie pripísalo hlavnú zodpovednosť Putinovi.Bielorusi podľa Západu prevážajú migrantov lietadlami do Minska s falošným prísľubom jednoduchého vstupu do EÚ, poskytnú im víza a následne ich nútia k nelegálnemu prekročeniu hraníc. Lukašenko tieto obvinenia odmieta. Európska komisia (EK) obvinila Lukašenka z lákania migrantov falošnými prísľubmi jednoduchého vstupu do EÚ, pričom toto konanie označila za nehumánne a pripomínajúce konanie gangstrov. Uviedla pritom aj zoznam asi dvadsiatky krajín, odkiaľ migrantov lietadlami priviezli do Minska, prevažne na turistické víza.„brutálny útok“Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v stredu konštatoval, že EÚ sa nenechá vydierať a blok podľa neho zapracuje na rozšírení sankcií. „Uvalíme sankcie na všetkých, ktorí sa podieľajú na cielenom pašovaní ľudí,“ uviedol.Nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu požiadala ruského prezidenta Vladimira Putina, aby sa v Bielorusku prihovoril v súvislosti so situáciou na hraniciach s Poľskom.Úrad kancelárky informoval, že Merkelová s Putinom telefonovala a počas rozhovoru zdôraznila, že zneužívanie „migrantov bieloruským režimom proti Európskej únii je nehumánne a absolútne neprijateľné“. Merkelová preto požiadala ruského prezidenta, aby využil svoj vplyv na režim v Minsku.Podľa informácií, ktoré o telefonáte zverejnil Kremeľ, Putin „navrhol rozbehnúť diskusiu o problémoch, ktoré vyvstali z priamych kontaktov zástupcov členských štátov EÚ s Minskom“. Putin a Merkelová sa tiež dohodli, že budú pokračovať v rozhovoroch na túto tému.Predseda Európskej rady Charles Michel bol zas na návšteve Varšavy, aby tam vyjadril podporu Poľsku, ktoré čelí najväčšiemu tlaku migrantov prichádzajúcich z Bieloruska a humanitárnej kríze na hraniciach, ktoré sú zároveň východným okrajom EÚ.Európska komisia podľa jeho slov bude v nadchádzajúcich dňoch „diskutovať o možnosti financovania fyzickej infraštruktúry na hraniciach“. Poľsko podľa Michela čelí „vážnej kríze“ a „brutálnemu útoku“ a zaslúži si solidaritu zo strany ostatných štátov únie.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v reakcii na najnovšie vyostrenie napätia uviedol, že Západ si za prívaly migrantov môže sám tým, že vedie „agresívne vojny na Blízkom východe a v severnej Afrike“. Migranti podľa neho nechcú zostať v Bielorusku, ale „chcú sa dostať do Európy, ktorá mnoho rokov propagovala svoj spôsob života“.Podobne sa vyjadril aj ruský vyslanec pri OSN Vasilij Nebenzja , ktorý tiež obvinil EÚ, že práve ona vytvára krízu stavaním bariér, pretože nechce prijať migrantov.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov toto konštatovanie označil za „neprijateľné“. „Považujeme vyhlásenia poľského premiéra, že je za túto situáciu zodpovedné Rusko, za absolútne nezodpovedné a neprijateľné,“ reagoval Peskov.Lukašenko zas v rozhovore pre bieloruskú štátnu televíziu obvinenia z „hybridnej vojny“ otočil proti EÚ, pričom pripomenul aj sankcie voči jeho krajine. „A vy, bastardi, šialenci, chcete, aby som vás ja chránil pred migrantmi,“ poznamenal a dodal, že sa obáva, že konfrontácia na hraniciach môže viesť k „aktívnej fáze“.