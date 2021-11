Spoločnosť Henkel Slovensko po tretíkrát získala ocenenie Senior Friendly

O spoločnosti Henkel

10.11.2021 (Webnoviny.sk) -"Každý vek má svoje čaro a svoje prednosti. Ak sa spoja generácie a dokážu si navzájom pomôcť, znamená to, že ľudstvo vie byť solidárne," uviedol počas oceňovania Miloš Nemeček, člen výkonného výboru Európskej únie seniorov a prezident OZ Bagar.Súťaž každoročne organizujú Občianske združenie Bagar a Klub Luna Senior Friendly. Nad tohtoročným, šiestym ročníkom súťaže o ocenenie Senior Friendly prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. O víťazoch rozhodla odborná porota, ktorá ocenenie udelila v štyroch kategóriách – Veľké spoločnosti a podniky, Stredné spoločnosti a podniky, Regionálne a miestne samosprávy, Neziskové organizácie a Médiá.V šiestom ročníku si spoločnosť Henkel Slovensko ocenenie odniesla podľa slov poroty "za pokračujúcu podporu a pomoc seniorom na Slovensku. Táto pomoc spočívala v zaslaní produktov spoločnosti Henkel Slovensko pre vyše 118 tisíc seniorov do rôznych častí Slovenska. Nadačný fond spoločnosti zameraný na pomoc seniorom finančne pomohol 70 organizáciám a v rámci zmierňovania dopadu pandémie ochorenia COVID-19 podporil 69 projektov. V dlhodobých strategických plánoch a v dobrovoľníckom programe je prioritou spoločnosti materiálna pomoc seniorom, búranie medzigeneračných bariér a podpora medzigeneračného dialógu.""Medzigeneračná spolupráca a zameranie sa na pomoc seniorom je základom lokálnych aktivít spoločenskej zodpovednosti Henkel Slovensko. Aj napriek pandémii sa snažíme hľadať a vykonávať aktivity pomáhajúce práve najzraniteľnejšej skupine obyvateľstva, a preto sme potešení, že naše úsilie vidí aj odborná porota ocenenia Senior Friendly. Je to forma poďakovania predovšetkým pre všetkých našich zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí nám v tejto stratégii pomáhajú a prikladajú ruku k dielu. Sme na nich nesmierne hrdí a porote, ako aj verejnosti za podporu ďakujeme," uviedol Christian Schulz, Prezident Henkel Slovensko.Ocenenie Senior Friendly 2021 v Zichyho paláci v Bratislave na konci októbra odovzdali zástupcovia Klubu Luna Senior Friendly a Občianskeho združenie Bagar za ústretovosť a pomoc seniorom v najrôznejších formách. Cenu si odniesli Trnavský samosprávny kraj, mesto Šamorín a mestská časť Bratislava – Ružinov, spoločnosti Slovnaft, Ares, Hartmann - Rico a Škoda Auto Slovensko, občianske združenie Vagus, Centrum pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV a denník Pravda. Čestné uznania porota udelila Kardioklubu SK Košice a neformálnej skupine pri SOS/Bird Life.Ďalšie informácie o súťaži nájdete na www.seniorfriendly.sk Spoločnosť Henkel pôsobí celosvetovo s vyrovnaným a diverzifikovaným portfóliom produktov. Vďaka silným značkám, inováciám a technológiám zastáva Henkel vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných odvetviach. V oblasti lepidiel je Henkel divízia Adhesive Technologies celosvetovým lídrom na trhu v rámci všetkých priemyselných segmentov. V oblastiach Laundry & Home Care a Beauty Care je Henkel na vedúcich pozíciách na viacerých trhoch a v kategóriách vo svete. Spoločnosť bola založená v roku 1876 a má za sebou viac než 140 úspešných rokov. V roku 2019 dosiahla obrat vo výške 20 mld. eur a upravený prevádzkový zisk približne vo výške 3,2 mld. eur. Henkel zamestnáva viac než 52 000 ľudí po celom svete, ktorí spolu tvoria zanietený a veľmi rôznorodý tím, ktorý spája silná firemná kultúra a spoločný záujem vytvárať trvalo udržateľné hodnoty a ktorý zdieľa spoločné hodnoty. Ako uznávaný líder v oblasti udržateľnosti je Henkel na popredných priečkach v mnohých medzinárodných indexoch a hodnoteniach. Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú kótované na nemeckom akciovom indexe DAX. Viac informácií nájdete na stránke www.henkel.com Na Slovensku pôsobí Henkel vo všetkých troch strategických oblastiach už od roku 1991. Henkel Slovensko predáva viac ako 50 značiek a dnes zamestnáva viac ako 1 900 pracovníkov.Informačný servis