Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Napätie v Perzskom zálive rastie, USA chcú eskortovať lode cez Hormuzský prieliv
Incident pri pobreží SAE a ostré varovania Iránu zvyšujú obavy z narušenia prímeria v regióne. Neidentifikované projektily zasiahli tanker pri pobreží Spojených ...
Neidentifikované projektily zasiahli tanker pri pobreží Spojených arabských emirátov, zatiaľ čo Spojené štáty oznámili plán začať eskortovať obchodné lode cez strategický Hormuzský prieliv. Incident aj nové kroky Washingtonu zvyšujú napätie v regióne napriek prebiehajúcemu prímeriu.
Britská agentúra pre námorný obchod (UKMTO) uviedla, že tanker bol zasiahnutý približne 78 námorných míľ severne od mesta Fudžajra.
Posádka podľa nej neutrpela zranenia. K incidentu došlo v čase, keď Hormuzský prieliv, kľúčová trasa pre globálne dodávky ropy a plynu, zostáva čiastočne blokovaný.
Trump chce eskortovať
Americký prezident Donald Trump oznámil, že USA čoskoro spustia operáciu na eskortu lodí, označenú ako „Project Freedom“.
Podľa jeho slov ide o humanitárne opatrenie, keďže viaceré plavidlá uviaznuté v oblasti majú nedostatok zásob.
„Veľmi pozitívne diskusie prebiehajú s Iránom,“ uviedol Trump. Americké centrálne velenie dodalo, že do operácie nasadí torpédoborce, viac než stovku lietadiel a približne 15-tisíc vojakov.
Irán varuje
Irán reagoval varovaním, že akýkoľvek zásah USA do režimu plavby v Hormuze bude považovať za porušenie prímeria.
„Akékoľvek americké zasahovanie do nového námorného režimu v Hormuzskom prielive bude považované za porušenie prímeria,“ uviedol predseda parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť Ebráhím Azízí.
Merz spolupracuje
Spojené štáty medzitým pokračujú v ekonomickom tlaku na Irán. Minister financií Scott Bessent vyhlásil, že blokáda „dusí“ iránske vedenie a je súčasťou širšej stratégie maximálneho tlaku.
Do diania vstupuje aj Európa. Nemecký kancelár Friedrich Merz zdôraznil, že napriek sporom s Washingtonom nechce ustúpiť od spolupráce. „Nevzdávam sa práce na transatlantickom partnerstve, ani spolupráce s Donaldom Trumpom,“ uviedol.
Napätie sa zároveň prenáša aj do ďalších častí regiónu. Izrael vydal nové výzvy na evakuáciu v južnom Libanone, kde jeho útoky podľa miestnych úradov zabili najmenej jedného človeka a zranili ďalších.
Zdroj: SITA.sk - Napätie v Perzskom zálive rastie, USA chcú eskortovať lode cez Hormuzský prieliv © SITA Všetky práva vyhradené.
