 Zo zahraničia

04. mája 2026

Napätie v Perzskom zálive rastie, USA chcú eskortovať lode cez Hormuzský prieliv


Incident pri pobreží SAE a ostré varovania Iránu zvyšujú obavy z narušenia prímeria v regióne. Neidentifikované projektily zasiahli tanker pri pobreží Spojených ...



4.5.2026 (SITA.sk) - Incident pri pobreží SAE a ostré varovania Iránu zvyšujú obavy z narušenia prímeria v regióne.
 

Neidentifikované projektily zasiahli tanker pri pobreží Spojených arabských emirátov, zatiaľ čo Spojené štáty oznámili plán začať eskortovať obchodné lode cez strategický Hormuzský prieliv. Incident aj nové kroky Washingtonu zvyšujú napätie v regióne napriek prebiehajúcemu prímeriu.

 

Britská agentúra pre námorný obchod (UKMTO) uviedla, že tanker bol zasiahnutý približne 78 námorných míľ severne od mesta Fudžajra.

 

Posádka podľa nej neutrpela zranenia. K incidentu došlo v čase, keď Hormuzský prieliv, kľúčová trasa pre globálne dodávky ropy a plynu, zostáva čiastočne blokovaný.

 

Trump chce eskortovať

 

Americký prezident Donald Trump oznámil, že USA čoskoro spustia operáciu na eskortu lodí, označenú ako „Project Freedom“.

 

Podľa jeho slov ide o humanitárne opatrenie, keďže viaceré plavidlá uviaznuté v oblasti majú nedostatok zásob.

 

„Veľmi pozitívne diskusie prebiehajú s Iránom,“ uviedol Trump. Americké centrálne velenie dodalo, že do operácie nasadí torpédoborce, viac než stovku lietadiel a približne 15-tisíc vojakov.

 

Irán varuje

 

Irán reagoval varovaním, že akýkoľvek zásah USA do režimu plavby v Hormuze bude považovať za porušenie prímeria.

 

„Akékoľvek americké zasahovanie do nového námorného režimu v Hormuzskom prielive bude považované za porušenie prímeria,“ uviedol predseda parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť Ebráhím Azízí.

 

Merz spolupracuje

 

Spojené štáty medzitým pokračujú v ekonomickom tlaku na Irán. Minister financií Scott Bessent vyhlásil, že blokáda „dusí“ iránske vedenie a je súčasťou širšej stratégie maximálneho tlaku.

 

Do diania vstupuje aj Európa. Nemecký kancelár Friedrich Merz zdôraznil, že napriek sporom s Washingtonom nechce ustúpiť od spolupráce. „Nevzdávam sa práce na transatlantickom partnerstve, ani spolupráce s Donaldom Trumpom,“ uviedol.

 

Napätie sa zároveň prenáša aj do ďalších častí regiónu. Izrael vydal nové výzvy na evakuáciu v južnom Libanone, kde jeho útoky podľa miestnych úradov zabili najmenej jedného človeka a zranili ďalších.




Zdroj: SITA.sk - Napätie v Perzskom zálive rastie, USA chcú eskortovať lode cez Hormuzský prieliv © SITA Všetky práva vyhradené.

