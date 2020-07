Napriek eskalujúcej pandémii sa v Chorvátsku konajú parlamentné voľby

Zachrániť čo sa dá

Kritika pre turnaj

5.7.2020 (Webnoviny.sk) - Chorváti v nedeľu, uprostred nárastu prípadov nákazy novým koronavírusom, hlasujú v parlamentných voľbách . Nedeľné hlasovanie by pritom podľa očakávania malo krajinu posunúť viac doprava.Analytici neočakávajú žiadneho jasného víťaza, keďže ani vládni konzervatívci ani ich hlavní opoziční liberálni rivali by nemali získať väčšinu v 151-člennom parlamente.Kľúčovú rolu pri formovaní budúcej vlády by tak mohlo zohrať nové pravicové Hnutie domovina vedené obľúbeným spevákom Miroslavom Škorom . Strana, ktorá vznikla len vo februári tohto roka, napriek verejnej kritike jej nacionalistických postojov, v prieskumoch obsadzuje tretiu priečku.Predpokladá sa, že Škorova strana odobrala voličov vládnemu Chorvátskemu demokratickému spoločenstvu (HDZ), konzervatívnej strane, ktorá dominuje tamojšej politickej scéne od chorvátskej nezávislosti v roku 1991.HDZ sa snaží o znovuzvolenie a zároveň bojuje s opätovným nárastom nových prípadov ochorenia COVID-19 po otvorení hraníc. Krajina sa pritom snaží zachrániť čo sa dá zo svojho hlavného zdroja príjmov, ktorým je turizmus.Krajina so 4,2 miliónmi obyvateľov pritom dosiaľ dokázala udržať epidémiu relatívne pod kontrolou, keď zaznamenala asi 3 100 prípadov a 113 úmrtí. Premiér Andrej Plenković však čelil kritike po rozšírení vírusu na tenisovom turnaji v Zadare.Hlavným oponentom HDZ je koalícia Reštart vedená stredoľavou Sociálnodemokratickou stranou Chorvátska (SDP), ktorá viní vládu z korupcie a voličom odkazuje, že ak sa chcú pohnúť dopredu, musia si vybrať nový začiatok. Ich možným koaličným partnerom je aliancia zelených a ľavicových strán Zeleno–lijeva koalicija.Svoje hlasy môže vo voľbách odovzdať asi 3,8 milióna voličov, no podľa analytikov je možné, že pre obavy z vírusu mnohí zostanú doma.