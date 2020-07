Politická reklama by sa mohla vysielať aj počas kampane v komunálnych voľbách, chcú to koaliční poslanci

Doplniť zákon

5.7.2020 (Webnoviny.sk) - Skupina koaličných poslancov Národnej rady SR (NR SR) chce umožniť vysielanie politickej reklamy aj počas volebnej kampane volieb do orgánov územnej samosprávy.Na najbližšiu schôdzu parlamentu , ktorá sa začína v utorok 7. júla, preto predkladajú novelu zákona o volebnej kampani. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) rozumie zámeru stanovenia jasných pravidiel z hľadiska priestoru pre kandidátov a tiež vo vzťahu k financovaniu kampaní.Otáznym je podľa nich vytvorenie adekvátneho mediálneho priestoru. Predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič ocenil túto iniciatívu vládnej koalície.„Cieľom návrhu zákona je umožniť vysielanie politickej reklamy aj počas volebnej kampane volieb do orgánov územnej samosprávy na rovnakých, respektíve podobných princípoch, ako je to v súčasnosti umožnené v prípade volieb do NR SR, Európskeho parlamentu či pri voľbe prezidenta Slovenskej republiky,“ píšu predkladatelia.Tiež navrhujú doplniť do zákona absentujúcu právnu úpravu zaraďovania diskusných relácií do vysielania.Voliči, najmä v menších obciach a mestách, majú totiž podľa koaličných poslancov obmedzenú možnosť dozvedieť sa niečo viac o kandidátoch na primátorov a starostov, respektíve na poslancov, a sú „odkázaní takmer výhradne“ na tlačené propagačné materiály a na predvolebné podujatia.„Regionálne a lokálne médiá, ktoré sú primárne na to, aby verejnosť informovali o dianí v danom regióne, respektíve meste či obci, nemôžu vysielať politickú reklamu, ktorá je spravidla zhrnutím volebných programov a zámerov jednotlivých kandidátov,“ ozrejmujú navrhovatelia.ZMOS rozumie zámeru stanovenia jasných pravidiel z hľadiska priestoru pre kandidátov a tiež vo vzťahu k financovaniu kampaní. „Otázne zostáva vytvorenie adekvátneho mediálneho priestoru, keďže netreba zabúdať, že najbližší termín riadnych komunálnych volieb bude identický s dátumom volieb do orgánov samosprávnych krajov, čo vytvára nápor na mediálny priestor,“ uviedol pre agentúru SITA ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák Predseda Združenia samosprávnych krajov SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič ocenil túto iniciatívu vládnej koalície. Ako uviedol pre agentúru SITA, podobnú legislatívnu úpravu navrhoval ešte ako poslanec NR SR v roku 2017.„Mojím cieľom bolo zjednotiť podmienky vysielania politickej reklamy a diskusných programov počas volebnej kampane pred všetkými voľbami. Som preto rád, že si súčasná koalícia osvojila, respektíve sa vrátila k mojej iniciatíve," priblížil Viskupič.Toto opatrenie vníma ako potrebné a je presvedčený, že na aktuálnosti jej pridalo zharmonizovanie termínu volieb miestnej a regionálnej samosprávy s premiérou v roku 2022, ktorého jedným z cieľov je zvýšiť volebnú účasť.„Predstavitelia samospráv sú priamo volení a riešia témy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú každodenný život ľudí v krajoch, mestách a obciach, či už ide o oblasti zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, školstva alebo kultúry," dodal predseda SK8 Viskupič.