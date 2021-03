Napriek pandémii a zákazu Slováci hľadajú letenky na leto, najväčší záujem je o Londýn či Atény

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.3.2021 (Webnoviny.sk) - Napriek aktuálnej pandémii a zákazu cestovať na dovolenky do konca apríla Slováci naďalej vyhľadávajú letenky na leto. Vyplýva to z údajov spoločnosti Kiwi.com. Najvyhľadávanejšie sú letenky do Londýna, Kyjeva a Atén.Okrem európskych destinácií prejavujú Slováci záujem aj o vzdialenejšie miesta, a to Dubaj a Turecko. Ako ďalej informovala Eliška Řezníček Dočkalová, riaditeľka zákazníckej skúsenosti v Kiwi.com, dosiaľ celosvetovo zaznamenali najviac rezervácií na leto do Atén, na Malorku, do Istanbulu, Milána a Paríža.Záujem o cesty do Dubaja a Turecka pravdepodobne súvisí s prísnejšími bezpečnostnými opatreniami, ktoré v oboch krajinách prijali. Ako dodala Eliška Řezníček Dočkalová, Slováci považujú tieto destinácie počas pandémie za bezpečnejšie. Spoločnosť zaznamenala aj zvýšený dopyt po špeciálnych tarifách, ktoré zákazníkom dodávajú väčšiu istotu pri plánovaní letnej dovolenky. Pri európskych destináciách mohol zavážiť fakt, že Európska komisia zverejnila zámer vytvoriť digitálny cestovný certifikát, ktorý by obyvateľom Európskej únie umožnil voľne sa pohybovať v rámci jej hraníc.Spoločnosť Kiwi.com bola založená v roku 2012 Oliverom Dlouhým a Jozefom Képesim. Jej virtuálne prepojovanie umožňuje užívateľom kombinovať lety a pozemnú dopravu s viac než 800 dopravcami, vrátane tých, ktorí spolu štandardne nespolupracujú. Na Kiwi.com sa denne uskutoční cez 100 miliónov vyhľadávaní. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva 2 000 ľudí.