Matovičovej vláde výrazne klesla podpora, po roku jej nedôveruje už ani 15 percent Slovákov

21.3.2021 (Webnoviny.sk) - Spokojnosť so súčasnou vládou po roku jej vládnutia deklaruje len 14 percent opýtaných. Ďalších 30 percent uvádza, že sú skôr nespokojní a viac ako polovica respondentov tvrdí, že sú veľmi nespokojní.Vyplýva to z prieskumu agentúry Median.sk, ktorý uskutočnila pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) v dňoch od 12. – 18. marca 2021 na vzorke 1 003 respondentov.Z prieskumu zároveň vyplýva, že spokojnosť s vládou pod vedením premiéra Igora Matoviča OĽaNO ) klesá. Kým v septembri 2020 deklarovalo spokojnosť s vládou 38 percent respondentov, v januári 2021 to bolo 27 percent a v marci 2021 to bolo 14 percent. Viac ako polovica respondentov deklaruje, že nie je spokojná s pôsobením ani jednej strany zo súčasnej koalície. Uviedlo to 51 percent opýtaných. So stranou Sloboda a Solidarita (SaS) je spokojných 15 percent, so Sme rodina 11 percent opýtaných, so Za ľudí rovnako 11 percent a s OĽaNO deväť percent opýtaných.