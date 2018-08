Nariadenie o prideľovaní nájomných bytov v Prešove neschválili

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Prešov 28. augusta (TASR) – Prešovskí mestskí poslanci na svojom utorkovom rokovaní neschválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta. Návrh, ktorý poslanci pripomienkovali, napokon neprešiel z dôvodu, že nezískal trojpätinovú väčšinu hlasov. Za jeho schválenie hlasovalo 16 poslancov, 11 sa zdržali.povedala po hlasovaní poslancov primátorka Andrea Turčanová.skonštatovala Turčanová s tým, že ak bude VZN schválené, tak v novembri budú môcť byť byty pridelené.Nariadenie malo riešiť pridelenie 68 nových bytov na Ulici Antona Prídavka, ktoré mesto odkúpilo z úveru vo výške 2,1 milióna eur zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie vo výške 1,1 milióna, ktorú mestu Prešov poskytlo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Nariadenie malo tiež zmeniť podmienky prideľovania bytov, a to formou poradovníka vytvoreného podľa dátumu podania úplnej žiadosti o pridelenie bytu. Doteraz byty mesto prideľovalo žrebovaním.Rovnako podmienky zaradenia do jednotlivých poradovníkov, čo sa týka výšky príjmu žiadateľa, nie sú v návrhu VZN, ktorým sa poslanci zaoberali, jednotné. Ich výška zohľadňuje finančnú schopnosť uhrádzať nájomné, ktoré je v jednotlivých lokalitách rozdielne z dôvodu rozdielnych výšok obstarávacích cien bytov.Podľa predsedu sociálnej a bytovej komisie pri mestskom zastupiteľstve Rudolfa Dupkalu ide o dôležitý dokument, ktorý na mnoho rokov dopredu určí jasné pravidlá, kto v tomto meste dostane byt, aký to bude byt, za akých podmienok a na koľko. Snažil sa ho stiahnuť z rokovania počas rozpravy.dodal Dupkala.