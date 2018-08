Zeman udelil desiatu milosť, tentoraz onkologicky chorému väzňovi

Na archívnej český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 28. augusta (TASR) - Český prezident Miloš Zeman sa rozhodol udeliť milosť väzňovi s onkologickým ochorením, ktorý bol odsúdený za zneužitie právomocí a prijatie úplatku. Oznámil to v utorok hovorca prezidenta Jiří Ovčáček.uviedol Ovčáček podľa portálu Novinky.cz.Väzeň si odpykával trest za zneužitie právomoci úradnej osoby, marenie výkonu úradného rozhodnutia a prijatie úplatku.vyhlásil český Hrad.Český prezident vraj v tejto situácii nepovažuje za zmysluplné trvať na výkone zvyšku trestu. Svojim "humanitárnym gestom" vraj chce omilostenému umožniť upriamiť všetky jeho sily na boj so život ohrozujúcou chorobou. Podnet na posúdenie žiadosti o milosť podľa Hradu predložil Zemanovi český minister spravodlivosti Jan Kněžínek.Ide už o v poradí desiatu milosť, ktorú Zeman vo svojom úrade udelil. V minulosti omilostil český prezident napríklad dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka, ktorý si vo väzení odpykával doživotný trest, pripomenul server Novinky.cz.Zeman pri svojom nástupe do prezidentského úradu v roku 2013 tvrdil, že milosť nebude udeľovať vôbec. Jedinou výnimkou podľa jeho vtedajších slov mali byť striktne humanitárne prípady, pri ktorých omilosteného na živote ohrozuje choroba a doma má také zázemie, ktoré ho môže prijať, pričom súčasne sa nedopustil závažného trestného činu.