Náročná akcia na záchranu marockého chlapčeka z hlbokej studne sa nevydarila. Päťročný Rayan zomrel

6.2.2022 (Webnoviny.sk) - Marocký chlapček, ktorý bol štyri dni uväznený v hlbokej studni, napokon zomrel. V sobotu o tom informoval tamojší kráľovský palác. Marocký kráľ Mohammed VI. prostredníctvom oficiálneho vyhlásenia vyjadril sústrasť chlapcovým rodičom.Po zdĺhavej operácii, ktorá upútala celosvetovú pozornosť, záchranári v sobotu večer vyslobodili 5-ročného Rayana. Reportér agentúry AP na mieste zazrel chlapca zabaleného do žltej prikrývky po tom, ako ho vyniesli z tunela vykopaného špeciálne na jeho záchranu.Vo vyhlásení paláca sa uvádza, že kráľ pozorne sledoval snahy záchranárov a „inštruoval úrady, aby použili všetky prostriedky potrebné na vyslobodenie chlapca zo studne a vrátili ho živého jeho rodičom“. Kráľ okrem práce záchranárov ocenil i podporu spoločnosti voči Rayanovej rodine.Chlapec spadol v utorok večer do 32 metrov hlbokej studne neďaleko jeho domu v dedine Ighran, ktorá sa nachádza v provincii Chefchaouen. Zostal uväznený v diere, ktorá bola príliš úzka na to, aby cez ňu mohli záchranári prejsť.Tí preto kopali buldozérmi paralelnú priekopu a v piatok z nej začali raziť vodorovný tunel smerom k mieru, kde sa chlapec nachádza.Približne dva metre od chlapca však natrafili na tvrdú skalu a jej odstraňovanie zabralo približne päť hodín. Kopanie navyše muselo byť veľmi opatrné, aby sa pôda okolo studne nezrútila na chlapca.Dedina s približne 500 obyvateľmi má viacero hlbokých studní. Mnohé sa používajú na zavlažovanie kanabisu, ktorý je hlavným zdrojom príjmov pre ľudí v chudobnom, odľahlom a suchom regióne pohoria Rif.Väčšina studní má ochranné kryty a presné okolnosti, ako chlapec spadol do studne, nie sú známe.