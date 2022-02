V januári tohto roku bolo na Slovensku vyhlásených 21 konkurzov, stavebníctvo prvýkrát predbehlo obchod

konkurzov

konkurzov

Stavebný boom stále trvá

konkurzov

konkurzov

konkurzov

konkurzov

Spoločnosti bez zamestnancov

konkurzov

konkurz

konkurz

konkurzov

konkurzy

konkurzov



CRIF – Slovak Credit Bureau

zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, respektíve leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky.



Spoločnosť vznikla v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF, ktorá je štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového rozhodovania na svete.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.2.2022 (Webnoviny.sk) - V januári tohto roku bolo na Slovensku vyhlásených 21na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a povolené dve reštrukturalizácie.Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF SK, v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ostal početna rovnakej úrovni a počet reštrukturalizácií sa zvýšil z jednej na dve.V medziročnom porovnaní početvzrástol o takmer 17 percent, počet reštrukturalizácií sa nezmenil.V minulom mesiaci bolo zároveň zastavených päť konkurzných konaní pre nedostatok majetku a z rovnakého dôvodu bolo zrušených deväť. Zároveň sa začalo 23 nových konkurzných konaní.„Prvýkrát od roku 2006, kedy sme začali analyzovať spôsoby riešenia úpadku firiem, bol počet vyhlásenýchv januári v stavebníctve vyšší, než početvo veľko- a maloobchode,“ uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.Je to podľa nej o to pozoruhodnejšie, že stavebný boom na Slovensku stále trvá. „Týka sa však najmä veľkých investičných projektov, zatiaľ čo niektoré menšie stavby stoja pre desať až sto a viac percentný nárast cien stavebných materiálov ako aj nedostatok stavebných robotníkov,“ objasnila.Z hľadiska právnych foriem dlžníkov bolo v januári 20vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov, z nich 18 boli spoločnosti s ručením obmedzeným, jedna akciová spoločnosť a jedna jednoduchá spoločnosť na akcie. Zároveň bol vyhlásenýna jedno združenie.Viac ako 57 percenta predstavujú spoločnosti bez zamestnancov. Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol v uvedenom období vyhlásený, bola košická bezpečnostná spoločnosť CI – servis a.s.Najviacbolo v uplynulom mesiaci vyhlásených v stavebníctve (4), v troch sekciách boli vyhlásené po tri, a to dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, ďalej odborné, vedecké a technické činnosti a v sekcii administratívne a podporné služby.Geograficky sa najviacodohralo v Bratislavskom a v Trenčianskom kraji, v každom po štyri.