Národná banka Slovenska si výstavou pripomína účasť svojich ľudí v SNP

Na snímke zľava syn prvého guvernéra Slovenskej národnej banky (SNB) Imricha Karvaša - Milan Karvaš, priamy účastník Slovenského národného povstania (SNP) Branislav Tvarožek, dcéra bývalého riaditeľa filiálky SNB v Banskej Bystrici Karola Markoviča - Mária Matláková a bývalý minister priemyslu Ján Holčík počas otvorenia výstavy Hrdinovia Slovenskej národnej banky v SNP pri príležitosti 75. výročia SNP v budove Národnej banky Slovenska v Bratislave 26. augusta 2019. V pozadí čiernobiele portréty sprava guvernér Slovenskej národnej banky v rokoch 1939 -1944 Imrich Karvaš, úradník Slovenskej národnej banky Július Vagač, odvlečený v marci 1945 do Nemecka a vyhlásený za mŕtveho a úradník Slovenskej národnej banky Ľudovít Kováčik, poverený prevezom slovenského zlata do Moskvy. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 26. augusta (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) si pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP) pripomína osobnosť guvernéra Slovenskej národnej banky Imricha Karvaša a jeho spolupracovníkov. V pondelok na jej pôde otvorili výstavu pod názvom Hrdinovia Slovenskej národnej banky v SNP.uviedol guvernér NBS Peter Kažimír. Pripomenul, že Karvašovi sa podarilo pred povstaním presunúť finančné zdroje do Banskej Bystrice a Ružomberku a zlato odviesť do bezpečia.priblížil hlavný archivár NBS František Chudják. Fotografie pochádzajú z vlastných zdrojov, ale aj archívu TASR.Otvorenia výstavy sa zúčastnili aj syn Imricha Karvaša Milan Karvaš, Ľubica Matláková, dcéra povstaleckého riaditeľa banky v Banskej Bystrici Karola Markoviča, generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev a priamy účastník SNP Branislav Tvarožek. Z rúk guvernéra NBS si prevzali zberateľské mince NBS.charakterizoval svojho otca Milan Karvaš. Výstave sa veľmi teší, pripomenul, že jeho otec bol v prvom rade vedec, no k funkciám, ku ktorým sa dostal, pristupoval vždy "s plnou vervou".Výstava v priestoroch Národnej banky Slovenska bude prístupná do 6. septembra. Ako avizoval Kažimír, NBS vyhlási v blízkom čase tiež súťaž na umelecké zobrazenie, sochárske dielo postavy Imricha Karvaša a dá zhotoviť Karvašovi novú bustu.