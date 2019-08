Lidl podporuje mladých slovenských vinárov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.8.2019 (Webnoviny.sk) - Diskontný reťazec uvedie do predaja víno z produkcie Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre. Za každú predanú fľašu venuje škole 1 € na skvalitnenie vzdelávacieho procesu.Lidl pokračuje v podpore slovenských dodávateľov, od pondelka 26. augusta zaradí do svojej ponuky štyri vína z produkcie Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre. Diskontný reťazec navyše venuje za každú predanú fľašu do konca augusta spomenutej škole 1 €. Spolu s Lidlom tak budúcich vinárov môžu podporiť aj zákazníci."Spoluprácu s Lidlom vnímame veľmi pozitívne. Je to pre nás prestíž, že sme vnímaní ako producent, ktorý môže svoje vína ponúknuť zákazníkom na celom Slovensku. Študenti sa na výrobe vína podieľajú vo všetkých fázach a už pri ručnom zbere hrozna vnímajú chuť a vôňu daných odrôd. Verím, že naše vína, do ktorých vkladáme srdce, budú zákazníkom chutiť," povedala Ing. Monika Kisova, riaditeľka SOŠ vinársko-ovocinárskej, a dodala: "Od blížiaceho sa nového školského roka chceme prvýkrát umožniť žiakom, aby si vyrábali svoje vlastné víno. Už teraz sa zúčastňovali celého procesu, ale bola to tímová práca aj za pomoci ďalších odborníkov. Finančnú podporu od Lidla investujeme do dokúpenia potrebného materiálneho vybavenia." V budúcnosti si každý z viac ako 50 žiakov tretieho a štvrtého ročníka bude môcť sám vyrobiť svoje prvé vlastné víno. Počas prvých dvoch ročníkov získajú študenti potrebné teoretické vedomosti, v ďalších dvoch ročníkoch sa naplno zapoja do výrobného procesu.Korene Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej siahajú až do roku 1884. Momentálne škola obhospodaruje 4,5 ha vinohradu a ročne vyprodukuje približne 25 000 l vína, šesť druhov bieleho a dva druhy červeného. Študenti a vína z produkcie SOŠ vinársko-ovocinárskej sa pravidelne umiestňujú na popredných priečkach na domácich i zahraničných súťažiach. Dlhodobým cieľom školy, ktorá ako jediná na Slovensku vychováva mladých vinárov, je prispieť k tomu, aby v budúcnosti každé vinárstvo malo odborne vzdelaného vinára.Lidl dlhodobo realizuje viacero projektov určených na podporu slovenských dodávateľov. Všetky z nich pritom platia vo všetkých 136 predajniach Lidla na Slovensku, čím sa odlišujú od viacerých iných podobných iniciatív. Lidl rozšíril svoju ponuku o tematických týždeň "Vyrobené na Slovensku" a každý týždeň zároveň ponúka zákazníkom "5 cenových hitov zo Slovenska". Obchodný reťazec taktiež oslovil slovenských dodávateľov výzvou "Dajte o sebe vedieť", ktorú komunikoval aj prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.V obchodnom roku 2018 zaplatil Lidl slovenským dodávateľom 290 000 000 € v nákupných cenách. Medziročne ide o nárast na úrovni 17%. Domáci dodávatelia zaviezli takmer 30% všetkého potravinového tovaru pre Lidl Slovenská republika, čo zároveň tvorí najväčší podiel závozu pre diskontný reťazec. Druhú priečku obsadili firmy z Českej republiky s 23% a v poradí tretí boli Nemci s viac ako 19%. Dodávatelia zo spomenutých troch krajín majú viac ako 72%-ný podiel na celkovo zavezených potravinách pre Lidl Slovenská republika.Inzercia