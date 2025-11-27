Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 27.11.2025
 24hod.sk    Z domova

27. novembra 2025

Národná protidrogová jednotka uskutočnila ďalšiu akciu, dvoch mužov obvinili z distribúcie kokaínu – VIDEO


Tagy: Kokaín Národná protidrogová jednotka

Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru uskutočnila ešte v pondelok 24. novembra rozsiahlu akciu s krycím názvom „Juan“. ...



razia 676x432 27.11.2025 (SITA.sk) - Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru uskutočnila ešte v pondelok 24. novembra rozsiahlu akciu s krycím názvom „Juan“. Zameraná bola na zadržanie osôb podozrivých z rozsiahlej distribúcie kokaínu.

Distribúcia kokaínu


Ako informoval hovorca policajného prezídia Roman Hájek, vyšetrovateľ na základe získaných dôkazov vzniesol obvinenie dvom mužom vo veku 21 a 28 rokov zo zločinu nedovolenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou spáchaného formou spolupáchateľstva.

Z doterajšieho dokazovania podľa polície vyplynulo, že obvinení sa podieľali na distribúcii kokaínu vo veľkom rozsahu. Policajti zasahovali v Žiline, Bratislave a na úseku diaľnice D1 pri Senci. Počas akcie zaistili predovšetkým biely kryštalický materiál s obsahom kokaínu, telekomunikačné zariadenia a finančnú hotovosť.

Vzatie obvinených do väzby


Na zásahu sa podieľali aj policajti pohotovostného policajného útvaru Banská Bystrica, Bratislava a ďalšie útvary Policajného zboru. V rámci koordinovaných bezpečnostných opatrení sme vykonali domové prehliadky, prehliadky iných priestorov a pozemkov, ako aj osobné prehliadky,“ uviedol Hájek.

Prokurátor Okresnej prokuratúry vo Zvolene následne podal návrh na vzatie obvinených do väzby. Okresný súd vo Zvolene podľa Hájeka návrhu vyhovel a rozhodol o ich vzatí do väzby z dôvodu obavy, že by mohli pokračovať v trestnej činnosti. „V prípade preukázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na osem až 20 rokov,“ dodal hovorca.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Národná protidrogová jednotka uskutočnila ďalšiu akciu, dvoch mužov obvinili z distribúcie kokaínu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

