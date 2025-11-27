Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 27.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Milan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

27. novembra 2025

APZD varuje pred zrušením Úradu na ochranu oznamovateľov, rizikom je možné zvýšenie korupcie


Tagy: Investície na Slovensku Korupcia Legislatívny proces Ochrana oznamovateľov

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) upozorňuje na negatívne dopady rýchleho rušenia



Zdieľať
4o8a7131 min 676x451 27.11.2025 (SITA.sk) - Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) upozorňuje na negatívne dopady rýchleho rušenia Úradu na ochranu oznamovateľov. Tento úrad je podľa APZD kľúčovým prvkom prevencie korupcie a jeho narušenie môže oslabiť dôveru investorov v právny štát a ovplyvniť investičné prostredie na Slovensku.

Dôležitý mechanizmus


APZD kritizuje, že vláda navrhuje zrušenie úradu v zrýchlenom legislatívnom konaní, bez dostatočného odborného dialógu a podrobného vyhodnotenia dopadov. Tento postup podľa asociácie znižuje transparentnosť legislatívneho procesu v citlivej oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Ochrana oznamovateľov je dôležitý mechanizmus, na ktorý sa spoliehajú občania, podniky a zahraniční investori. Akékoľvek zásahy do jeho nezávislého fungovania môžu byť vnímané v medzinárodnom prostredí a zvýšiť vnímané riziko korupcie. To môže mať negatívny vplyv na príchod nových projektov či rozširovanie existujúcich výrobných kapacít.

Konštruktívny partner


APZD navrhuje, aby akékoľvek zásadné zmeny v ochrane oznamovateľov prebehli riadnym legislatívnym procesom a po dôkladnej odbornej diskusii.

Asociácia zdôrazňuje, že fungujúce a odborne riadené verejné inštitúcie sú rovnako dôležité pre modernú ekonomiku ako kvalifikovaná pracovná sila či kvalitná infraštruktúra. APZD sa pritom deklaruje ako konštruktívny partner pri hľadaní riešení, ktoré posilnia dôveru, transparentnosť a právnu istotu zamestnávateľov na Slovensku.


Asociácia priemyselných zväzov a dopravy reprezentuje viac ako 70 % domáceho výrobného priemyslu, 17 zväzov, 2 500 firiem a 180 000 zamestnancov. Aktívne sa zapája do sociálneho dialógu, je členom Hospodárskej a sociálnej rady SR, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru aj Aliancie sektorových rád. Medzi jej členské zväzy patria napríklad Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR či Slovenská bioplynová asociácia.




Zdroj: SITA.sk - APZD varuje pred zrušením Úradu na ochranu oznamovateľov, rizikom je možné zvýšenie korupcie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Investície na Slovensku Korupcia Legislatívny proces Ochrana oznamovateľov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Národná protidrogová jednotka uskutočnila ďalšiu akciu, dvoch mužov obvinili z distribúcie kokaínu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
ÚBOK zasahuje v Košiciach, ide o podozrenie zo zločinu poškodzovania finančných záujmov EÚ – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 