21. októbra 2025
Národná súťaž o Cenu Európskeho týždňa mobility pozná svojich víťazov
Národná súťaž o Cenu Európskeho týždňa mobility pozná svojich víťazov. Sú nimi mesto Trnava, Banskobystrický samosprávny kraj a Základná škola s materskou školou Bracovce v okrese Michalovce. Súťaž aj ...
Zdieľať
21.10.2025 (SITA.sk) - Národná súťaž o Cenu Európskeho týždňa mobility pozná svojich víťazov. Sú nimi mesto Trnava, Banskobystrický samosprávny kraj a Základná škola s materskou školou Bracovce v okrese Michalovce. Súťaž aj tento rok organizovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).
Tento rok sa do Európskeho týždňa mobility zapojilo 60 samospráv a 43 inštitúcií. Témou tohtoročnej kampane je Mobilita pre všetkých. Podľa slov generálneho riaditeľa SAŽP Juraja Moravčíka to pripomína, že prístup k doprave nie je výsadou ale právom. Nabáda to podľa neho zamyslieť sa nad tým, ako vie spoločnosť odstrániť bariéry ak ide o dopravu, či už ide o fyzické alebo spoločenské.
„Iba doprava, ktorá je bezpečná a dostupná môže byť skutočne udržateľná. Je našou povinnosťou vytvárať také riešenia, ktoré nezabúdajú na nikoho. Len férová a spravodlivá mobilita dokáže spojiť ľudí, podporiť udržateľný rozvoj a zlepšiť kvalitu života v našich mestách aj obciach," dodal Juraj Moravčík.
Do súťaže sa zapojilo celkovo 33 projektov v troch kategóriách, a to Aktívny samosprávny kraj, Aktívna samospráva a Aktívna organizácia. O víťazoch rozhodovala odborná hodnotiaca komisia, ktorá súčasne ocenila vysokú kvalitu tohtoročných prihlášok a rôznorodosť prístupov k podpore udržateľnej mobility.
Banskobystrický samosprávny kraj získal prvé miesto v kategórii Aktívny samosprávny kraj za svoj komplexný prístup k rozvoju udržateľnej mobility, dôraz na sociálny rozmer a opatrenia proti dopravnej chudobe.
„Projekt Bez prekážok do školy priniesol zavedenie dopravných kariet pre deti z marginalizovaných komunít, čím sa podarilo umožniť deťom pravidelne dochádzať do školy," priblížilo ministerstvo životného prostredia.
V kategórii Aktívna samospráva zvíťazilo mesto Trnava za svoj strategický prístup k podpore udržateľnej mobility, kde sa opatrenia kampane Európsky týždeň mobility prepájajú s mestskou dopravou a investíciami do infraštruktúry.
Základná škola s materskou školou Bracovce zvíťazila v kategórii Aktívna organizácia. Škola prepája environmentálnu výchovu s konkrétnymi opatreniami na zvyšovanie kvality životného prostredia a do vyučovania zavádza témy udržateľnej mobility.
„Na ministerstve životného prostredia podporujeme budovanie bezpečných cyklotrás, a tam, kde je to možné, dávame urýchlene súhlasy na prenájom pozemkov patriacich pod envirorezort. Takto sme to urobili napríklad na Devíne, riešime povolenia pre cyklotrasy na Orave a prenájom pozemkov na Domaši. Rovnako podporíme výstavbu cyklotrás aj finančne, ako napríklad tie v Malokarpatskej vinnej oblasti," priblížil minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Mobilita pre všetkých
Výherca Aktívneho samosprávneho kraja
Ďalší výhercovia
