Streda 22.10.2025
Úvodná strana
Pohoda festival
22. októbra 2025
Skvelá punk-rocková nádielka v podaní britských SOFT PLAY na Pohode 2026
Na Pohodu 2026 príde skvelé britské punk-rockové duo SOFT PLAY. Za svoj debutový album “Are You Satisfied?” boli nominovaní na Mercury Prize.
Zdieľať
Skladby z ich najnovšieho albumu “Heavy Jelly” sú podľa magazínu Clash ešte “divokejšie, rýchlejšie, tvrdšie, energickejšie a šialenejšie než čokoľvek, čo doteraz vydali. SOFT PLAY – štvrtého potvrdeného interpreta 30. ročníka Pohody, oznámili jej organizátori dnes ráno na webe a sociálnych sieťach festivalu.
Isaac Holman (spev, bicie) a Laurie Vincent (spev, gitara, basová gitara) aka SOFT PLAY – do roku 2022 známi ako SLAVES – za pár rokov od svojho vzniku dokázali urobiť zázraky. Za svoj debutový album “Are You Satisfied?” boli v roku 2015 nominovaní na Mercury Prize a aj na BBC Sound of 2015. Na ich druhom albume Take Control bol jeden z producentov Mike D z Beastie Boys, ktorý aj hosťoval v skladbe “Consume Or Be Consumed”. slowthaiovi produkovali pieseň “Missing” a počuť ich je aj v pesničke “Momentary Bliss” od Gorillaz alebo aj v pesničke “Control” od Chase and Status.
Zatiaľ posledný album “Heavy Jelly” z júla 2024 znie ako bezprostredná radosť kapely, ktorá si po rokoch znovu užíva každý okamih tvorby. Názov vznikol po tom, čo Laurieho inštruktor džiu-džitsu použil výraz „heavy jelly“, keď mu vysvetľoval, koľko odporu má pri cvičení klásť. Táto fráza sa napokon stala aj metaforou pre pohľad dua na život: „Život je ťažký, ale zároveň vtipný,“ hovorí Isaac.
SOFT PLAY sa so všetkými albumami dostali do TOP 10 britského albumového rebríčka. A nie je sa čomu čudovať, keďže ich chytľavé riffy a energický punk sú famózne. Do ich veľkej fanúšikovskej základne sa radia aj hudobníci ako Mike Skinner z The Streets či Mike D z Beastie Boys. Získali viacero cien NME, Skepta s nimi vystúpil na Radio 1’s Big Weekend a koncertovali s kapelami ako The Prodigy, Slipknot, Kasabian, Kneecap, Jamie T, Foo Fighters či Wolf Alice. Každý, kto chce zažiť poriadnu punkovú tancovačku, by si koncert SOFT PLAY na Pohode 2026 nemal nechať ujsť.
