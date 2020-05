Národná ZOO Bojnice má nový prírastok, v rámci záchranného programu získala vzácneho kopytníka

Záchranný program

Takiny pochádzajú z Ázie

Ohrozený druh

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - Národná zoologická záhrada Bojnice získala samca vzácneho kopytníka takina zlatého. Agentúru SITA o tom informoval Jaroslav Slašťan, hovorca ZOO Bojnice. Dvojročného samca Aiguo previezli do Bojníc z nemeckej ZOO Drážďany.Transport bol súčasťou záchranného programu a koordinovaného chovu, do ktorého je zapojených 11 zoologických záhrad na svete.Pred prijatím Aiguoa bojnická ZOO transportovala 10 ročného samca Fošana, ktorého chovala od roku 2011, do nemeckej ZOO Halle. V Halle bude Fošan zaradený do chovu a zabezpečenia potomstva.Takiny pochádzajú z oblastí východne od Himalájí. Žijú v Bhutáne, Číne, juhovýchodnom Tibete, severovýchodnej Indii a severnom Mjanmarsku.Donedávna chovali tieto zvieratá len zoologické záhrady v Číne, aktuálne chová takiny sedem zoologických záhrad v Európe, vrátane ZOO Bojnice.Takin zlatý žije v nadmorských výškach od 1 300 do 2 800 metrov, obvykle v malých stádach do 20 jedincov.Živia rastlinami, trávami, listami drevín a kôrou stromov. Dorastajú do výšky 140 centimetrov, ich hmotnosť môže dosiahnuť 350 kilogramov.Pohlavnú dospelosť dosahujú vo veku okolo 5 rokov a priemerne sa dožívajú 20 rokov.Hoci celková veľkosť populácie poddruhu takina zlatého bola v roku 1990 odhadnutá na 21 200 jedincov, neskoršie sčítanie v roku 2001 odhadlo veľkosť ich populácie ako oveľa menšiu, v rozmedzí od 4 418 do 5 720 jedincov.Ohrozuje ho najmä ľudská činnosť ako odlesňovanie, poľovníctvo či rušenie a fragmentácia biotopov.V Číne sú všetky poddruhy chránené a zaradené do kategórie vnútroštátneho zákona o divokej zveri, hoci malý počet takinov sa každoročne uloví v poplatkových odlovoch.Od roku 2003 bolo postupne v Číne zriadených na ochranu tohto druhu štrnásť prírodných rezervácií, ktoré majú spolu rozlohu asi 3 250 štvorcových kilometrov.