Videokomunikácia sa teší obľube, ľudia by pri jej používaní mali byť opatrní

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - Videokomunikácia sa počas pandémie nového koronavírusu teší po celom svete veľkej obľube. Počet denných stretnutí cez videokonferenčný systém Zoom napríklad narástol od vlaňajšieho decembra až 30-násobne, z 10 miliónov na 300 miliónov v apríli.Na Slovensku zase podľa online prieskumu agentúry Go4insight viac ako dve pätiny Slovákov počas pandémie začali využívať online komunikáciu cez video alebo takto komunikujú častejšie ako v minulosti.S častejšou komunikáciou cez internet však rastie riziko hackerských útokov, upozorňuje konzultant spoločnosti Flowmon Networks a odborník na kybernetickú bezpečnosť Roman Čupka.Hackeri môžu využiť zraniteľnosti komunikačných systémov na odpočúvanie hovorov či na zapojenie sa do nich, môžu ich zneužiť napríklad aj na získanie prihlasovacích údajov do rôznych účtov či k inštalácii škodlivého kódu vrátane nebezpečného ransomvéru."Ľudia nevedia, aké základné pravidlá majú pri videohovoroch dodržiavať, prípadne často uprednostňujú pohodlie pred bezpečnosťou. Nevšímajú si, aké má systém bezpečnostné nastavenia a tým pádom si ich ani nezapnú," konštatuje odborník.Ľudia by pri používaní videokonferenčných systémov mali podľa Čupku dbať na základné bezpečnostné pravidlá. Používatelia by mali mať vždy aktuálnu verziu osvedčeného softvéru, ktorý umožňuje šifrovať sieťovú komunikáciu. Pred použitím by si mali skontrolovať prednastavené bezpečnostné nastavenia, aby napríklad nový účastník mohol do hovoru vstúpiť iba po schválení.Na počítači by mali používať firewall a organizácie by mali monitorovať sieťovú prevádzku aj pokročilejšími nástrojmi s prvkami umelej inteligencie, ktoré dokážu upozorňovať na možné riziká.Používateľom tiež odporúča, aby pred videokonferenciami vypli nepotrebné služby operačného systému, zaheslovali prístup do videokonferenčného systému a aj každý videohovor, a pri výmene citlivých informácií rozdelili údaje na viaceré časti a vybrané dáta poslali aj iným kanálom. Po ukončení videokonferencie by napokon ľudia mali ihneď vypnúť a skontrolovať kameru, aby nezostala aktívna.Informácie agentúre SITA poskytol Martin Valášek z Flowmon Networks.