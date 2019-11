Národné biatlonové centrum v Osrblí dostane jeden milión eur

Národné biatlonové centrum Osrblie v breznianskom okrese sa pripravuje na usporiadanie biatlonových disciplín 27. Svetovej zimnej univerziády. Na snímke biatlonisti počas tréningu v priestore strelnice. Osrblie, 14. januára 2015. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava/Slovenské Ďarmoty 21. novembra (TASR) - Na projekty Národného biatlonového centra v Osrblí v okrese Brezno poputuje jeden milión eur. Vláda SR to odsúhlasila vo štvrtok na výjazdovom rokovaní v Slovenských Ďarmotách v okrese Veľký Krtíš.Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského biatlonového centra medzi 27 biatlonovými centrami na svete s najvyššou licenciou.Financie zahŕňajú predĺženie a rozšírenie asfaltovej dráhy na štyri kilometre pre tréningy a súťaže na kolieskových lyžiach a in-line. To si vyžadujú súčasné parametre na usporiadanie Majstrovstiev sveta v letnom biatlone v roku 2022, o ktoré sa chce Slovenský zväz biatlonu uchádzať. V rámci modernizácie sa vybuduje umelé osvetlenie pre štadión a bežecké trate, zabezpečí sa zasnežovanie a zásobník snehu. Taktiež sa obnovia elektronické terče, vybudujú sa servisné kabíny a sociálne zariadenia pre tímy. Financie sa použijú aj na výstavbu stálej tribúny, ozvučenia na štadióne a rozšírenia parkoviska. Vyplýva to z materiálu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).Zámerom plánu dostavby biatlonového centra má byť vytvorenie prímestského športového centra, ktoré bude vhodné na letné aj zimné športy. Národné biatlonové centrum je jediný biatlonový areál na Slovensku, kde je možné organizovať medzinárodné a národné súťaže v biatlone, pripomína ÚPVII.Slovenský zväz biatlonu v Osrblí zabezpečuje priaznivé tréningové podmienky pre aktívnych športovcov, amatérov a športovú verejnosť počas celého roka. Areál má prispieť k rozvoju športu u detí a mládeže a využitiu areálu na pravidelné športovanie, k rozvoju turistiky a cestovného ruchu.