Slovenské hádzanárky odcestovali na sústredenie do Maďarska

Oľga Perederijová z Ukrajiny (vľavo), Monika Rajnohová zo Slovenska a Iryna Kompaniietsová z Ukrajiny v prvom vystúpení na turnaji 1. skupiny prvej fázy kvalifikácie MS 2019 v hádzanej žien Slovensko - Ukrajina 30. novembra 2018 v Šali. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovenské reprezentantky zamierili vo štvrtok na sústredenie do Maďarskej hádzanárskej akadémie (NEKA). V meste Balatonboglár absolvujú aj dve prípravné stretnutia, v nedeľu si zmerajú sily s domácou juniorskou reprezentáciou a v utorok ich preveria Fínky.Tréner Pavol Streicher musel urobiť pre zranenia a študijné povinnosti šesť zmien. "," povedal pred odchodom kouč, ktorý nominoval aj niekoľko mladých hráčok: "Tie sú na programe až koncom marca, Slovenky sa v dvojzápase 4. skupiny kvalifikácie ME 2020 stretnú so Švajčiarkami. Dovtedy majú čas na prípravu: "Zverenky Streichera neuspeli v úvodných dvoch kvalifikačných dueloch v Rusku (15:34) ani doma so Srbskom (26:27). "" dodal tréner.Spojka a kapitánka Monika Rajnohová však verí, že Slovenky ešte môžu zabojovať vo svojej skupine. V štvorčlennej tabuľke sú zatiaľ tretie bez bodu rovnako ako Švajčiarky, Rusky a Srbky majú po dvoch súbojoch štyri body. Na šampionát postúpia prvé dva tímy: "."