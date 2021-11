Národné kolo kuchárskej súťaže Bocuse d´Or pozná svojho víťaza. "Kuchársky Oscar" či svetový kuchársky šampionát, ktorý zorganizoval Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, sa konal v stredu (24. 11.) v Bratislave. Víťazom sa stal Peter Duranský, študent Súkromnej odbornej školy SD Jednota v Šamoríne, ktorý dnes šéfuje reštaurácii vo Viedni.





"Klobúk dolu pred fantastickou organizáciou, všetkými súťažiacimi, žiakmi, ktorí nás obsluhovali. Spolu to vytvorilo jedinečnú atmosféru, ktorou som si pripomenul našu účasť na európskom kole v Ženeve pred 11 rokmi," komentoval kuchársku olympiádu Jaroslav Žídek, prezident Bocuse d'Or Slovakia."S porotcami sme sa zhodli, že to bola najväčšia gastronomická udalosť na Slovensku za posledné roky, len škoda, že to pre pandemické opatrenia nemohla vidieť široká verejnosť. Táto súťaž nie je len o prestíži, ale je hlavne príležitosťou povzniesť gastronómiu na Slovensku," dodal Vojtech Artz, prezident Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov na Slovensku.Súťažiaci kuchári bojovali takmer šesť hodín. Vo svojich kuchyniach pripravovali dve jedlá – hlavné jedlo z jesetera a teľacieho mäsa, ktoré následne ochutnávala deväťčlenná profesionálna porota a trojčlenná laická porota. "Viem porovnať kuchárov, ktorí sa zúčastnili súťaže pred 11 rokmi a dnes. Dnes boli na oveľa lepšej úrovni, vedeli, do čoho idú, poctivo trénovali a mali ambície uspieť," zhodnotil Žídek. "Víťaz bude mať počas prípravy na európske kolo mentora z Nórska – šéfkuchára Geir Skeie, víťaza európskeho kola Bocuse d'Or 2008 a víťaza svetového finále Bocuse d'Or 2009."Víťaz súťaže Peter Duranský začínal v reštaurácii Le Mond v Bratislave, varil v Hoteli Albrecht a reštaurácii Camouflage. Vo Viedni otváral reštauráciu pre Medusa group. V roku 2010 sa zúčastnil prvého národného kola súťaže Bocuse d'Or v Bratislave, kde skončil na druhom mieste. "Je zatiaľ jediným Slovákom, ktorý získal michelinskú hviezdu v reštaurácii Das Loft vo Viedni. Súťažil spolu s asistentom Márkom Janákom, ktorý je rovnako ako Peter pred pár rokmi, študentom Súkromnej odbornej školy SD Jednota v Šamoríne," približujú organizátori súťaže.Peter Duranský s Márkom Janákom získali cenu laickej poroty a cenu za najlepšiu misu. Cenu za najlepšieho asistenta získal Sebastián Tóth z Hotelovej akadémie v Košiciach.Bocuse d'Or je svetová kuchárska súťaž, na ktorej sa zúčastňuje viac ako 60 krajín z piatich kontinentov. Účasť na európskom kole otvára dvere malým krajinám na svetovú gastronomickú scénu. Kontinentálne kolo sa uskutoční v marci aj za účasti Slovenska.