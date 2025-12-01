|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Edmund
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. decembra 2025
Národné športové zväzy volajú po predĺžení lehoty na úpravu zmlúv so športovcami, nútený prechod na pracovnoprávne vzťahy bude pre kluby neúnosný
Tagy: Programové vyhlásenie vlády Športovci Športové kluby SZČO Samostatne zárobkovo činná osoba zmluvy
Národné športové zväzy basketbalu, volejbalu, hádzanej a hokeja volajú po predĺžení lehoty na úpravu zmlúv so športovcami. Slovenská basketbalová ...
Zdieľať
1.12.2025 (SITA.sk) - Národné športové zväzy basketbalu, volejbalu, hádzanej a hokeja volajú po predĺžení lehoty na úpravu zmlúv so športovcami. Slovenská basketbalová asociácia (SBA) pripomenula, že 1. júla nadobudla účinnosť novela zákona o športe, ktorá priniesla zásadnú zmenu v právnom postavení profesionálnych športovcov pôsobiacich ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).
Novela zrušila ustanovenie, ktoré doposiaľ určovalo, že zmluvné vzťahy medzi klubom a športovcom, ktorý šport vykonáva ako slobodné povolanie, sa riadia predpismi obchodného práva, a to aj vtedy, ak by činnosť spĺňala znaky závislej práce. SBA upozornila, že zrušením tejto právnej istoty vznikla rozsiahla polemika o tom, či sú teraz kluby povinné posudzovať, či výkon profesionálneho športu v klube napĺňa znaky závislej práce.
Národné športové zväzy vysvetlili, že takéto posudzovanie je v profesionálnom športe veľmi problematické, pretože profesionálny šport je špecifická činnosť, ktorá sa výrazne odlišuje od bežného zamestnania. Zväzy upozornili, že profesionálni športovci sú klubom k dispozícii zväčša len počas súťažnej sezóny. Väčšinu prípravy športovci vykonávajú vo vlastnom záujme a na vlastnú zodpovednosť.
„Miera ich samostatnosti, vlastnej tvorivosti a individuálneho rozhodovania pri športovom výkone je neporovnateľná s klasickým pracovnoprávnym vzťahom,“ uviedla SBA. Ako doplnila, cieľom profesionálneho športu je najmä výkon pre divákov a fanúšikov, nie plnenie dlhodobých úloh v organizačnej štruktúre zamestnávateľa.
„Podľa prechodných ustanovení však musia športové kluby do 31. decembra 2025 upraviť zmluvy so športovcami tak, aby zodpovedali požiadavkám tzv. iného pracovnoprávneho vzťahu v prípade, že vykonávaná činnosť napĺňa znaky závislej práce,“ upozornila SBA s tým, že pre kluby je vyhodnocovanie splnenia znakov závislej práce nejednoznačná. Športovci pritom jednoznačne preferujú výkon športu ako slobodné povolanie. Väčšina z nich má totiž vydané osobitné podnikateľské oprávnenie, vďaka ktorému môžu pôsobiť ako SZČO.
Zástupcovia športovej obce varujú, že nútený prechod na pracovnoprávne vzťahy bude pre kluby neúnosný ako z ekonomického, tak aj organizačného hľadiska. „Šport na Slovensku je tradične dlhodobo finančne aj personálne poddimenzovaný a kluby by v čase konsolidácie verejných financií nedokázali takéto podmienky splniť,“ zdôraznila SBA.
Upozornila, že mnohé kluby by museli ukončiť svoju činnosť. Súčasne sa zväzy domnievajú, že by to bolo v rozpore s Programovým vyhlásením vlády, v ktorom vláda deklaruje záujem motivovať súkromný sektor k väčšej podpore športu.
Národné športové zväzy basketbalu, volejbalu, hádzanej a hokeja tak považujú za nevyhnutné, aby poslanci Národnej rady SR predĺžili lehotu na úpravu zmluvných vzťahov so športovcami o jeden rok, a teda do 31. decembra 2026. Cieľom je vytvoriť priestor na odbornú diskusiu a nájdenie udržateľného riešenia, ktoré by zabezpečilo stabilitu profesionálneho športu na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Národné športové zväzy volajú po predĺžení lehoty na úpravu zmlúv so športovcami, nútený prechod na pracovnoprávne vzťahy bude pre kluby neúnosný © SITA Všetky práva vyhradené.
Problematické posudzovanie
Novela zrušila ustanovenie, ktoré doposiaľ určovalo, že zmluvné vzťahy medzi klubom a športovcom, ktorý šport vykonáva ako slobodné povolanie, sa riadia predpismi obchodného práva, a to aj vtedy, ak by činnosť spĺňala znaky závislej práce. SBA upozornila, že zrušením tejto právnej istoty vznikla rozsiahla polemika o tom, či sú teraz kluby povinné posudzovať, či výkon profesionálneho športu v klube napĺňa znaky závislej práce.
Národné športové zväzy vysvetlili, že takéto posudzovanie je v profesionálnom športe veľmi problematické, pretože profesionálny šport je špecifická činnosť, ktorá sa výrazne odlišuje od bežného zamestnania. Zväzy upozornili, že profesionálni športovci sú klubom k dispozícii zväčša len počas súťažnej sezóny. Väčšinu prípravy športovci vykonávajú vo vlastnom záujme a na vlastnú zodpovednosť.
„Miera ich samostatnosti, vlastnej tvorivosti a individuálneho rozhodovania pri športovom výkone je neporovnateľná s klasickým pracovnoprávnym vzťahom,“ uviedla SBA. Ako doplnila, cieľom profesionálneho športu je najmä výkon pre divákov a fanúšikov, nie plnenie dlhodobých úloh v organizačnej štruktúre zamestnávateľa.
„Podľa prechodných ustanovení však musia športové kluby do 31. decembra 2025 upraviť zmluvy so športovcami tak, aby zodpovedali požiadavkám tzv. iného pracovnoprávneho vzťahu v prípade, že vykonávaná činnosť napĺňa znaky závislej práce,“ upozornila SBA s tým, že pre kluby je vyhodnocovanie splnenia znakov závislej práce nejednoznačná. Športovci pritom jednoznačne preferujú výkon športu ako slobodné povolanie. Väčšina z nich má totiž vydané osobitné podnikateľské oprávnenie, vďaka ktorému môžu pôsobiť ako SZČO.
Pracovnoprávne vzťahy
Zástupcovia športovej obce varujú, že nútený prechod na pracovnoprávne vzťahy bude pre kluby neúnosný ako z ekonomického, tak aj organizačného hľadiska. „Šport na Slovensku je tradične dlhodobo finančne aj personálne poddimenzovaný a kluby by v čase konsolidácie verejných financií nedokázali takéto podmienky splniť,“ zdôraznila SBA.
Upozornila, že mnohé kluby by museli ukončiť svoju činnosť. Súčasne sa zväzy domnievajú, že by to bolo v rozpore s Programovým vyhlásením vlády, v ktorom vláda deklaruje záujem motivovať súkromný sektor k väčšej podpore športu.
Národné športové zväzy basketbalu, volejbalu, hádzanej a hokeja tak považujú za nevyhnutné, aby poslanci Národnej rady SR predĺžili lehotu na úpravu zmluvných vzťahov so športovcami o jeden rok, a teda do 31. decembra 2026. Cieľom je vytvoriť priestor na odbornú diskusiu a nájdenie udržateľného riešenia, ktoré by zabezpečilo stabilitu profesionálneho športu na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Národné športové zväzy volajú po predĺžení lehoty na úpravu zmlúv so športovcami, nútený prechod na pracovnoprávne vzťahy bude pre kluby neúnosný © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Programové vyhlásenie vlády Športovci Športové kluby SZČO Samostatne zárobkovo činná osoba zmluvy
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Daniel Hevier: Dnes je už väčšia výzva presvedčiť deti hýbať sa, než čítať
Daniel Hevier: Dnes je už väčšia výzva presvedčiť deti hýbať sa, než čítať