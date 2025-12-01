Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

01. decembra 2025

Národné športové zväzy volajú po predĺžení lehoty na úpravu zmlúv so športovcami, nútený prechod na pracovnoprávne vzťahy bude pre kluby neúnosný


Tagy: Programové vyhlásenie vlády Športovci Športové kluby SZČO Samostatne zárobkovo činná osoba zmluvy

Národné športové zväzy basketbalu, volejbalu, hádzanej a hokeja volajú po predĺžení lehoty na úpravu zmlúv so športovcami. Slovenská basketbalová ...



thinkstockphotos 505125162 676x456 1.12.2025 (SITA.sk) - Národné športové zväzy basketbalu, volejbalu, hádzanej a hokeja volajú po predĺžení lehoty na úpravu zmlúv so športovcami. Slovenská basketbalová asociácia (SBA) pripomenula, že 1. júla nadobudla účinnosť novela zákona o športe, ktorá priniesla zásadnú zmenu v právnom postavení profesionálnych športovcov pôsobiacich ako samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

Problematické posudzovanie


Novela zrušila ustanovenie, ktoré doposiaľ určovalo, že zmluvné vzťahy medzi klubom a športovcom, ktorý šport vykonáva ako slobodné povolanie, sa riadia predpismi obchodného práva, a to aj vtedy, ak by činnosť spĺňala znaky závislej práce. SBA upozornila, že zrušením tejto právnej istoty vznikla rozsiahla polemika o tom, či sú teraz kluby povinné posudzovať, či výkon profesionálneho športu v klube napĺňa znaky závislej práce.

Národné športové zväzy vysvetlili, že takéto posudzovanie je v profesionálnom športe veľmi problematické, pretože profesionálny šport je špecifická činnosť, ktorá sa výrazne odlišuje od bežného zamestnania. Zväzy upozornili, že profesionálni športovci sú klubom k dispozícii zväčša len počas súťažnej sezóny. Väčšinu prípravy športovci vykonávajú vo vlastnom záujme a na vlastnú zodpovednosť.

„Miera ich samostatnosti, vlastnej tvorivosti a individuálneho rozhodovania pri športovom výkone je neporovnateľná s klasickým pracovnoprávnym vzťahom,“ uviedla SBA. Ako doplnila, cieľom profesionálneho športu je najmä výkon pre divákov a fanúšikov, nie plnenie dlhodobých úloh v organizačnej štruktúre zamestnávateľa.

„Podľa prechodných ustanovení však musia športové kluby do 31. decembra 2025 upraviť zmluvy so športovcami tak, aby zodpovedali požiadavkám tzv. iného pracovnoprávneho vzťahu v prípade, že vykonávaná činnosť napĺňa znaky závislej práce,“ upozornila SBA s tým, že pre kluby je vyhodnocovanie splnenia znakov závislej práce nejednoznačná. Športovci pritom jednoznačne preferujú výkon športu ako slobodné povolanie. Väčšina z nich má totiž vydané osobitné podnikateľské oprávnenie, vďaka ktorému môžu pôsobiť ako SZČO.

Pracovnoprávne vzťahy


Zástupcovia športovej obce varujú, že nútený prechod na pracovnoprávne vzťahy bude pre kluby neúnosný ako z ekonomického, tak aj organizačného hľadiska. „Šport na Slovensku je tradične dlhodobo finančne aj personálne poddimenzovaný a kluby by v čase konsolidácie verejných financií nedokázali takéto podmienky splniť,“ zdôraznila SBA.

Upozornila, že mnohé kluby by museli ukončiť svoju činnosť. Súčasne sa zväzy domnievajú, že by to bolo v rozpore s Programovým vyhlásením vlády, v ktorom vláda deklaruje záujem motivovať súkromný sektor k väčšej podpore športu.

Národné športové zväzy basketbalu, volejbalu, hádzanej a hokeja tak považujú za nevyhnutné, aby poslanci Národnej rady SR predĺžili lehotu na úpravu zmluvných vzťahov so športovcami o jeden rok, a teda do 31. decembra 2026. Cieľom je vytvoriť priestor na odbornú diskusiu a nájdenie udržateľného riešenia, ktoré by zabezpečilo stabilitu profesionálneho športu na Slovensku.


Zdroj: SITA.sk - Národné športové zväzy volajú po predĺžení lehoty na úpravu zmlúv so športovcami, nútený prechod na pracovnoprávne vzťahy bude pre kluby neúnosný © SITA Všetky práva vyhradené.

