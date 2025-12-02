|
Utorok 2.12.2025
Meniny má Bibiána
Denník - Správy
02. decembra 2025
Hokejista bratislavského Slovana Roman Kukumberg ml. je po vážnej nehode v kritickom stave
Dvadsaťročný útočník leží v umelom spánku s vážnymi poraneniami hlavy na bratislavských Kramároch.
Hokejista bratislavského Slovana Roman Kukumberg ml. je po vážnej dopravnej nehode v kritickom stave. Informovala o tom TV JOJ, pre ktorú to potvrdila aj hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Eva Kliská. Hoci HC Slovan pôvodne informoval, že Kukumberg bol pri nehode na mieste spolujazdca, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová pre tvnoviny.sk uviedla, že ťažké zranenia utrpel 20-ročný vodič.
Nehoda sa stala v utorňajších ranných hodinách v Trnavskom kraji na ceste medzi Kvetoslavovom a Šamorínom. Dvadsaťročný útočník leží v umelom spánku s vážnymi poraneniami hlavy na bratislavských Kramároch. „Môžeme potvrdiť, že dnes (2.12.) k nám bol privezený pacient v kritickom stave s vážnymi poraneniami hlavy. V tejto chvíli prebieha diagnostika a zdravotníci robia všetko pre jeho záchranu," citoval hovorkyňu Kliskú portál noviny.sk.
Kukumberg ml. odohral v aktuálnej sezóne Tipsport ligy za „belasých“ 24 zápasov, v ktorých si pripísal jednu asistenciu. V minulosti hral v drese Slovenska na MS do 18 rokov a na dvoch MS do 20 rokov. Je synom hokejistu Romana Kukumberga st., ktorý reprezentoval Slovensko na štyroch MS, na klubovej úrovni pôsobil rovnako aj v bratislavskom Slovane a v súčasnosti je hlavný tréner HK Gladiators Trnava.
„HC Slovan Bratislava s okamžitou platnosťou ruší všetky športové aj iné aktivity plánované na dnešný deň. Klub prosí všetkých fanúšikov, aby v tejto zložitej chvíli držali 'Kukovi' palce a rešpektovali súkromie rodiny. Zároveň vyjadrujeme našu úprimnú vďaku všetkým záchranným zložkám, ktoré zasahovali pri tejto vážnej dopravnej nehode,“ uviedol klub na svojom webe.
Hovorkyňa KRPZ v Trnave Dachová uviedla pre portál tvnoviny.sk ďalšie podrobnosti: „Dvadsaťročný vodič Škody utrpel ťažké zranenia, s ktorými bol ešte pred príchodom policajnej hliadky zdravotníkmi prevezený do nemocnice v Bratislave. V druhom vozidle sa nachádzali tri osoby, ktoré sa nezranili. Dychová skúška vodiča Fordu bola negatívna. Presné príčiny a okolnosti, za ktorých došlo k dopravnej nehode, budú predmetom policajného vyšetrovania.“
