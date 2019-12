Národné stredisko pre ľudské práva bude voliť výkonného riaditeľa

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Ďurčo Foto: TASR Pavol Ďurčo

Bratislava 18. decembra (TASR) - Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) vyhlasuje novú voľbu na pozíciu výkonného riaditeľa alebo riaditeľky. TASR o tom v stredu informovali z mediálneho tímu strediska.Voľba sa opätovne uskutoční 12. februára 2020. Správna rada SNSĽP, ktorá podľa zákona volí a odvoláva výkonného riaditeľa, vyzýva uchádzačov, aby so žiadosťou o svoju nomináciu kontaktovali niektorého člena správnej rady. Ich zoznam sa nachádza na webovej stránke strediska.Členovia Správnej rady SNSĽP majú doručiť návrhy kandidátok a kandidátov na pozíciu do 5. februára 2020 predsedníčke Správnej rady SNSĽP Zuzany Števulovej. Návrh má obsahovať žiadosť člena Správnej rady SNSĽP na zaradenie kandidáta alebo kandidátky do voľby, jeho alebo jej životopis, úradne overenú kópiu diplomu o ukončení druhého stupňa vysokej školy, motivačný list s plánom rozvoja SNSĽP, čestné prehlásenie o čistom registri trestov a súhlas s nomináciou do voľby.SNSĽP pôsobí ako národná inštitúcia pre ľudské práva a národný antidiskriminačný orgán.