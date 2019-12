Pacienti so sklerózou multiplex bicyklujú po Slovensku

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 18. decembra (TASR) - Združenie Sclerosis multiplex Nádej už 13 rokov pomáha pacientom a ich rodinným príslušníkom z celého Slovenska bojovať s nevyliečiteľnou diagnózou sclerosis multiplex a organizuje pre nich rôzne spoločenské, športové a rehabilitačné aktivity. Najväčšou z nich je akcia Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex. Združenie tiež radí pacientom v sociálnej, právnej a psychologickej oblasti.„Zamestnávame desať pacientov s touto 'chorobou tisícich tvárí' v troch chránených dielňach v Bratislave, Trenčíne a Žiline,“ uviedla predsedníčka združenia Jaroslava Valčeková. V dielňach vyrábajú rôzne dekoratívne predmety, nádoby do kuchyne, oblečenie, doplnky a najnovšie aj pelechy pre psov. „“ povedala Valčeková a dodala, že ľuďom sa trvanlivé a ošetrovateľné pelechy veľmi páčili. „,“ doplnila.V Bratislave, Trenčíne a Žiline združenie prevádzkuje aj mobilné stacionáre, v ktorých ľudia môžu absolvovať rôzne cvičenia, bicyklovanie, terapiu umením, masáže a ďalšie.“ hovorí Valčeková. Podľa nej je pre ľudí prínosné aj to, keď prídu do dielne, môžu sa porozprávať a niečo drobné si vyrobiť.Sclerosis multiplex alebo roztrúsená mozgovomiechová skleróza je porucha centrálneho nervového systému. Prvé príznaky sa väčšinou objavujú medzi 20. a 40. rokom života a podľa predstaviteľov združenia sú často považované za nepodstatné a prechodné. Patria k nim poruchy zraku, výslovnosti a zmyslového vnímania, problémy s chôdzou, rovnováhou a koordináciou pohybov, ťažkosti pri močení, bolesti, závraty či ochrnutie tvárového nervu. Môžu sa objaviť tiež výrazná únava, poruchy pamäte, koncentrácie a emočná labilita. Príčiny ochorenia a možnosti liečby vedci stále skúmajú a doteraz sú známe len metódy, ktoré dokážu zmierniť jeho priebeh, spomaliť postup a potlačiť jeho prejavy.